Η συνεργασία με το Ιράν σημαίνει αποκλεισμό από το οικονομικό σύστημα, προειδοποίησε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

Όλες οι ιρανικές αερογραμμές θα αποκλειστούν από τις διεθνείς επιχειρήσεις του από τις 23 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου κυρώσεων των ΗΠΑ σε εταιρείες που παρέχουν στο καθεστώς του Ιράν, υπηρεσίες αεροπλοΐας, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ στο CNBC.

«Όταν μία ιρανική αεροπορική εταιρεία προσγειωθεί σε αεροδρόμιο, δεν θα μπορείτε να του παράσχετε καύσιμα, δεν θα μπορείτε να του παράσχετε υπηρεσίες, δεν θα μπορείτε να της πουλάτε εισιτήρια αλλιώς θα αποκλειστείτε από το οικονομικό σύστημα» απείλησε ο Μπέσεντ.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο αντιπρόεδρο, He Lifeng το βράδυ της Κυριακής.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι είχαν εμπλακεί ενεργά στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ διεξάγουν θετικές συνομιλίες με τις κινεζικές οικονομικές Αρχές, μεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης της τράπεζας της Κίνας Pan Gongsheng.

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Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα θέσουν στο στόχαστρο «νέους στόχους» με «νέα όπλα» σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ.

«Σε περίπτωση νέας επίθεσης, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην άμυνά μας και αντεπίθεση», προειδοποιούν σε ανακοίνωσή τους, κάνοντας λόγο για «μια τροποποίηση της γεωγραφίας του πολέμου» και για μια «αλλαγή στα όπλα και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται».

«Θα χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα με νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης και ο κόσμος θα εκπλαγεί», διευκρίνισαν.

«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χουσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Με πληροφορίες των Iran international/CNBC/ Reuters





