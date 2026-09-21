Στο επίκεντρο των ερευνών η πιθανή εκμετάλλευση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Σε 25 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων νυχτερινών ελέγχων σε οίκους ανοχής για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή (18/09) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αφορούσαν συνολικά πέντε οίκους ανοχής, καθώς και έναν χώρο που λειτουργούσε εμφανώς ως επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μασάζ.

Μεταξύ των συλληφθεισών βρίσκονται 19 αλλοδαπές και 6 Ελληνίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν να εργάζονται σε χώρους που, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα με αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης ελέγχθηκε και κέντρο διασκέδασης, χωρίς να προκύψουν παραβάσεις. Από τους ελέγχους κατασχέθηκαν 2.870,50 ευρώ, καθώς και έξι καταγραφικά συστήματα επιτήρησης.

Οι 25 γυναίκες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις που, κατά περίπτωση, αφορούν τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και την παραβίαση σφραγίδων που είχαν τοποθετηθεί από αρμόδια Αρχή.