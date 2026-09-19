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Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Μπαράζ συλλήψεων σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 18/9 στην περιοχή της Αθήνας, στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Πρόκειται για -25- γυναίκες [-19-αλλοδαπές και -6- ημεδαπές], οι οποίες κατελήφθησαναπό αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, να απασχολούνται σε χώρους, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, έπειτα από σχετικές αποφάσειςτου Δήμου Αθηναίων.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε -5- οίκους ανοχής, σε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών μασάζ, καθώς και σε ένα κέντρο διασκέδασης που όμως δεν διαπιστώθηκανσχετικές παραβάσεις.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -2.870,50- ευρώ, καθώς και -6- καταγραφικά μηχανήματα επιτήρησης χώρων.

Οι συλληφθείσες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, οδηγήθηκαν αρμοδίως.