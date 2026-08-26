Επίδομα και σε υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Νέο πλαίσιο για την καταβολή επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το μηνιαίο επίδομα διαμορφώνεται, ανάλογα με τη θέση ευθύνης, από 80 έως και 500 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος

Η απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη προσδιορίζει τόσο τους δικαιούχους όσο και τα ποσά, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της συγκεκριμένης παροχής. Δικαιούχο είναι το ένστολο προσωπικό που τοποθετείται στις προβλεπόμενες θέσεις διοίκησης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκεται ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον οποίο προβλέπεται επίδομα διοίκησης 500 ευρώ τον μήνα. Για τον Α’ και τον Β’ Υπαρχηγό το ποσό ορίζεται στα 450 ευρώ, ενώ οι Γενικοί Συντονιστές Αστυνομίας Βόρειας και Νότιας Ελλάδας δικαιούνται 400 ευρώ μηνιαίως.

Ποσά ανάλογα με τη θέση ευθύνης

Για τους προϊσταμένους των επιτελικών, επιχειρησιακών κεντρικών και επιχειρησιακών περιφερειακών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης το επίδομα ανέρχεται στα 350 ευρώ. Στις υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης προβλέπονται 250 ευρώ, ενώ για τους προϊσταμένους επιπέδου Υποδιεύθυνσης το ποσό διαμορφώνεται στα 180 ευρώ τον μήνα. Οι προϊστάμενοι υπηρεσιών και εσωτερικών οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος θα λαμβάνουν 100 ευρώ, ενώ για τους προϊσταμένους επιχειρησιακών περιφερειακών υπηρεσιών επιπέδου Σταθμού προβλέπονται 80 ευρώ.

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Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο Διευθυντής της ΔΑΟΕ δικαιούται επίδομα 250 ευρώ τον μήνα, ενώ οι Α’ και Β’ Υποδιευθυντές, καθώς και οι προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων που υπάγονται στη συγκεκριμένη Διεύθυνση, λαμβάνουν 180 ευρώ. Στα 100 ευρώ καθορίζεται το επίδομα για τους προϊσταμένους Τμημάτων και συγκεκριμένων Γραφείων της ΔΑΟΕ.

Επίδομα και σε υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Το επίδομα επεκτείνεται και σε συγκεκριμένες θέσεις διοίκησης υπηρεσιών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, για τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού προβλέπονται 350 ευρώ, για τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης 250 ευρώ και για τους διοικητές των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης 100 ευρώ τον μήνα.

Η καταβολή του επιδόματος συνδέεται, πάντως, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα της θέσης που δικαιολογεί την παροχή. Το επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών συνεχούς διάρκειας έως έναν μήνα.

Τι ισχύει σε απόσπαση, μετακίνηση ή αναπλήρωση

Αντίθετα, σε περίπτωση απόσπασης, μετακίνησης ή διάθεσης του στελέχους, καθώς και όταν λαμβάνεται άδεια συνεχούς διάρκειας μεγαλύτερης του ενός μήνα, η καταβολή διακόπτεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επίδομα περνά στο στέλεχος που αναπληρώνει νόμιμα τον δικαιούχο. Το ίδιο ισχύει και όταν κενωθεί μία θέση διοίκησης, οπότε η παροχή καταβάλλεται στον νόμιμο αναπληρωτή από την έναρξη της αναπλήρωσης.

Παράλληλα, εάν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περισσότερες από μία θέσεις διοίκησης, δεν προβλέπεται σωρευτική καταβολή επιδομάτων. Το στέλεχος δικαιούται αποκλειστικά το επίδομα που αντιστοιχεί στην ανώτερη θέση διοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την απόφαση, η πρόσθετη επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται για το 2026 σε περίπου 3,075 εκατ. ευρώ, ενώ για καθένα από τα υπόλοιπα έτη του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού προβλέπεται δαπάνη περίπου 2,46 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, τέλος, η πρόβλεψη για τον χρόνο εφαρμογής του μέτρου. Παρότι η υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 26 Αυγούστου 2026, ορίζεται ότι η ισχύς της αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 2025.