Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη που ανεξαρτητοποιήθηκε.
Την είδηση έκανε γνωστή η Ρένα Δούρου με δήλωση της στο Περυστύλιο της Βουλής.
«Σήμερα, μετά από τις συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κάναμε την επιλογή για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής: την Έλενα Ακρίτα.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου.
Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά.
Έλενα, σιδεροκέφαλη!».
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