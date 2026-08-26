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«Σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά», ανέφερε η Ρένα Δούρου.

Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη που ανεξαρτητοποιήθηκε.

Την είδηση έκανε γνωστή η Ρένα Δούρου με δήλωση της στο Περυστύλιο της Βουλής.

«Σήμερα, μετά από τις συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κάναμε την επιλογή για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής: την Έλενα Ακρίτα.

Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου.

Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά.

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Έλενα, σιδεροκέφαλη!».

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