Υπουργοί χωρίς αντίπαλο, εκπρόσωποι ΣΥΡΙΖΑ για να χτυπηθεί ο Τσίπρας.

Οι περισσότερες τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα και έτσι θα ολοκληρωθεί η εικόνα του προγράμματος των καναλιών.

Τα μέχρι τώρα «κλεισίματα», όπως μαθαίνει η στήλη, δείχνουν ότι, πρώτον, θα αποφεύγονται δίδυμα ΝΔ-ΕΛΑΣ με την παρουσία στελέχους του ΠΑΣΟΚ ή άλλου κόμματος και δεύτερον, συχνά θα φιλοξενούνται υπουργοί χωρίς πολιτικό αντίπαλο. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει παρουσία δυσανάλογη προς το (ισχνό) δημοσκοπικό του ποσοστό με την προσδοκία επιθέσεων στον Αλ. Τσίπρα.

Με την ίδια προσδοκία, ο Στέφανος Κασσελάκης έχει κλείσει ήδη (τουλάχιστον) δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις.

Β.Σκ.