Η δέσμευση του Ιουλίου του 2019 για μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού μπορεί να γίνει πράξη το 2030 και βλέπουμε…

Αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων, ότι οι φυλακές θα φύγουν από τον Κορυδαλλό. «Οι παλιές εγκαταστάσεις κατεδαφίζονται και στη θέση των φυλακών θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο με χώρους άθλησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας», είχε πει στις 20 Ιουλίου του 2019 από το βήμα της Βουλής.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 42:13'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=M_StGHJvyL4}

Μετά από τριάμισι χρόνια, στις 18 Ιανουαρίου 2023, στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιοχή, υποσχέθηκε εκ νέου τη μεταφορά των φυλακών, εκφράζοντας μάλιστα τη βεβαιότητά του ότι αυτό θα γίνει εντός της δεύτερης τετραετίας.

«Θυμάστε ότι είχα δεσμευτεί στις προγραμματικές μου δηλώσεις ότι το έργο αυτό θα γίνει πράξη. Η αλήθεια είναι ότι μας κούρασε, μας παίδεψε, είμαι όμως πια απολύτως βέβαιος ότι θα υλοποιήσουμε, τη δεύτερη τετραετία, αυτή τη δέσμευσή μας. Χώρος έχει βρεθεί, χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, οι φυλακές θα φύγουν από τον Κορυδαλλό και θα συζητήσουμε μαζί με την τοπική κοινωνία το τί πρέπει να κάνουμε και πως πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό τον πολύ σημαντικό χώρο ο οποίος θα αποδεσμεύεται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προς όφελος της τοπικής οικονομίας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Από τότε, όχι μόνο οι φυλακές δεν έχουν φύγει από τον Κορυδαλλό, αλλά πλέον το χρονοδιάγραμμα για τη μεταφορά τους φτάνει σε βάθος ακόμη τεσσάρων ετών.

Και βλέπουμε, προσθέτουμε εμείς.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε σχετικά σήμερα στον ΣΚΑΪ και απάντησε: «Θα φύγουν, δεν φεύγουν ακόμα. {…} Κάπου τώρα είναι να αξιολογηθούν οι προσφορές και να ξεκινήσει η σύμβαση και το έργο. Ελπίζω ότι σε τέσσερα χρόνια το αργότερο από σήμερα οι καινούριες φυλακές στον Ασπρόπυργο θα λειτουργούν».

Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, δηλαδή, η δέσμευση του Ιουλίου του 2019 μπορεί να έχει γίνει πράξη το 2030. Έντεκα χρόνια μετά. Και με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι αυτή τη φορά τα τέσσερα χρόνια θα είναι πράγματι τέσσερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkxv3iny5v1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μ. Καλ.