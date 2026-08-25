Τον αντι-Κωνσταντέλια βρήκε στο πρόσωπο του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς ο ΠΑΟΚ.

Μια σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο 20χρονος άσος, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «8» όσο και ως «10», θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου. Η συμφωνία προβλέπει ποσό ύψους 8 εκατ. ευρώ, συν μπόνους, ενώ ο παίκτης αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο υψηλόσωμος μέσος, με ύψος 1,88 μ., προορίζεται ουσιαστικά να καλύψει το κενό που αφήνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μετά τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ.

Ο Ούγκρεσιτς είναι προϊόν των ακαδημιών της Παρτίζαν και έχει ήδη καταγράψει μία συμμετοχή με την εθνική Ανδρών της Σερβίας, στο φιλικό απέναντι στην Ανδόρρα τον περασμένο Οκτώβριο.

Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε επτά παιχνίδια, έχοντας πετύχει δύο γκολ, με πέντε συμμετοχές και ένα γκολ στο πρωτάθλημα και δύο συμμετοχές και ένα γκολ στα προκριματικά του Champions League. Πέρυσι, σε 44 αγώνες, σημείωσε οκτώ γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.