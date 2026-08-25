Aπό αέρος επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο - Μήνυμα 112 για εκκένωση Αγίας Μαρίνας και Τσονίμας προς Λεωφόρο Λαυρίου.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής Αττικής, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 70 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και συνολικά 23 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία όπου απαιτείται, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Η ενίσχυση των δυνάμεων κρίθηκε απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μετώπου, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

{https://www.facebook.com/watch/?v=915950431109308}

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική το πύρινο μέτωπο είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ στην περιοχή που έχει εκδηλωθεί η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο. Δίνεται μάχη με τις φλόγες ώστε είναι να αποτραπεί η εξάπλωση του μετώπου προς κατοικημένες περιοχές.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zjYveQEx7Q1RCNxwCH51Rqb6PudvDMqF7p6rm2EzdKzTxS5ccRaYxuqLfj2Q7BpGl&id=100064405491310}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Λαυρίου στην ΕΡΤ η φωτιά στη Λαυρεωτική, η οποία εκδηλώθηκε μεταξύ των περιοχών Βρωμοπούσι και Τσονίμα και, λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, κατευθύνεται προς τους οικισμούς Τριχαντιέρα και Σπηλιαζέζα. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς η κατεύθυνση των ανέμων επηρεάζει την πορεία του πύρινου μετώπου και αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky1znvljqd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky2g6nz8v21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μπαράζ «112» για ετοιμότητα και εκκένωση δύο οικισμών

Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα «112» στα κινητά των κατοίκων όπου αναφέρεται ότι «Πυρκαγιά στην περιοχή #Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_ΑττικήςΠαραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2092237106668007834}

Με νέο μήνυμα 112 αποφασίστηκε εκκένωση στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαυρίου». «Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Μαρίνα και #Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Λεωφόρο_Λαυρίου» αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα εκκένωσης.

{https://x.com/112Greece/status/2092240250013614296}

Φωτιά στο Λαύριο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – 70 πυροσβέστες στο μέτωπο και 5 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής, καθώς το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν απαιτητικές. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 70 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και συνολικά 23 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία όπου απαιτείται, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Η ενίσχυση των δυνάμεων κρίθηκε απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μετώπου, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092237435795030313}

Ισχυρή κινητοποίηση για την φωτιά

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:40. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαυρεωτικής προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής. Το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky1g0yn33ft?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RhngxRac5tAcpPR3YWvC8aNdefdZVCbVdGS29BS2bmdZNYAVsob8zgaD99himbuDl&id=100064405491310}

Φωτιά στην Τρεχαντιέρα: Σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο – Άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Τρεχαντιέρα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την οριοθέτηση της φωτιάς. Οι συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς πνέουν άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Για την πυρκαγιά έχει ενεργοποιηθεί το 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαυρίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι αυξημένη, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.

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