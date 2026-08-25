Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ.

Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται και να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται απαιτητική λόγω του δύσκολου ανάγλυφου και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

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Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 πυροσβεστικών οχημάτων. Ισχυρή είναι και η παρουσία των εναέριων μέσων. Στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν τέσσερα ελικόπτερα και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία όπου απαιτείται, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092237363917283750}