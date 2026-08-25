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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα στη στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέροιας.

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέροιας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ οχήματα. Από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, ο Δήμος Βέροιας συνδράμει το έργο της Πυροσβεστικής, έχοντας κινητοποιήσει υδροφόρες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Σημειώνεται ότι χθες στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκε ισχυρή βροχόπτωση, συνοδευόμενη από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.