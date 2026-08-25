Σε έξαρση τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου, με το 80% των προσβληθέντων να μην εμφανίζει συμπτώματα – Πότε η λοίμωξη γίνεται επικίνδυνη.

Ανησυχητική αύξηση έχουν σημειώσει τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, δημιουργώντας προβληματισμό, δεδομένου ότι τα κουνούπια που τον μεταδίδουν, μας τσιμπούν κατ’ επανάληψιν όλους. Οι αρμόδιες αρχές, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων εντείνουν τα μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών. Η πιο επιβαρυμένη περιοχή είναι η Ανατολική Αττική όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ. Κρούσματα της λοίμωξης έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Η λοίμωξη στις περισσότερες περιπτώσεις περνά απαρατήρητη, ωστόσο σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο και να προκαλέσει επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι ένα τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εμφανιστούν συμπτώματα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Περίπου 20% εμφανίζουν ήπια νόσο, ενώ λιγότερο από 1% αναπτύσσει σοβαρή κλινική εικόνα. Μέχρι τις 19 Αυγούστου σημειώθηκαν 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Οι ειδικοί εκτιμούν πως οι πραγματικές λοιμώξεις είναι δεκαπλάσιες λόγω ήπιων συμπτωμάτων, ενώ ο ΕΟΔΥ συνιστά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.

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Προβληματισμός για τα αυξανόμενα κρούσματα και το ρεκόρ επταετίας

Η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πραγματική διασπορά στην κοινότητα είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία. Ο βασικός λόγος είναι ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά να περνούν απαρατήρητα και να μην καταγράφονται ποτέ ως επιβεβαιωμένες λοιμώξεις. Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο θα διαρκέσει η φετινή έξαρση, καθώς ακόμη και η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την πορεία της δραστηριότητας του ιού τις επόμενες εβδομάδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προκύπτουν από μελέτη του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα μπορεί να αντιστοιχούν τουλάχιστον 140 ακόμη περιστατικά στην κοινότητα που δεν καταγράφονται. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον ιό, αλλά είτε δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα είτε παρουσιάζουν τόσο ήπια συμπτωματολογία ώστε να μην αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να μην υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως από το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, με τα κουνούπια του γένους Culex να θεωρούνται οι σημαντικότεροι διαβιβαστές. Στη φύση, ο κύκλος του ιού διατηρείται κυρίως μεταξύ κουνουπιών και πτηνών. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν μολυσμένα πτηνά και στη συνέχεια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο. Αντίθετα, ο άνθρωπος και άλλα θηλαστικά, όπως τα άλογα, θεωρούνται «αδιέξοδοι ξενιστές», καθώς η ποσότητα του ιού στο αίμα τους δεν είναι συνήθως αρκετή για να μολύνει άλλα κουνούπια. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις έχει καταγραφεί μετάδοση μέσω μεταγγίσεων αίματος, μεταμοσχεύσεων οργάνων και από τη μητέρα στο έμβρυο. Ο ιός, όμως, δεν μεταδίδεται με την καθημερινή κοινωνική επαφή, όπως το άγγιγμα ή το φιλί.

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Από 2 έως 14 ημέρες μετά το τσίμπημα η εμφάνιση συμπτωμάτων

Ένα από τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζουν όσοι έχουν εκτεθεί σε τσιμπήματα κουνουπιών είναι ο χρόνος επώασης. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από 2 έως 14 ημέρες μετά το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Αυτό σημαίνει ότι η εμφάνιση πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων δεν πρέπει απαραίτητα να συνδέεται με ένα πρόσφατο τσίμπημα, καθώς μπορεί να έχει μεσολαβήσει διάστημα έως και δύο εβδομάδων.

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Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέξουμε

Στην ήπια μορφή, η λοίμωξη μπορεί να θυμίζει έντονα γρίπη. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει πυρετό, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, αδυναμία, μυϊκούς και αρθρικούς πόνους. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται επίσης συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, έμετοι, διάρροια, ανορεξία και κοιλιακός πόνος, ενώ μπορεί να παρουσιαστούν εξάνθημα και διογκωμένοι λεμφαδένες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ήπια νόσος υποχωρεί μέσα σε 3 έως 6 ημέρες. Ωστόσο, η κόπωση, ο πονοκέφαλος, οι μυαλγίες ή οι διαταραχές συγκέντρωσης μπορεί σε ορισμένους ασθενείς να παραμείνουν για αρκετές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

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Πότε η κατάσταση γίνεται σοβαρή

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο ιός προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Λιγότεροι από 1 στους 100 ανθρώπους που μολύνονται αναπτύσσουν σοβαρή μορφή της νόσου. Η σοβαρή λοίμωξη μπορεί να εκδηλωθεί ως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Σημάδια που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι ο έντονος πυρετός και πονοκέφαλος, η δυσκαμψία στον αυχένα, η σύγχυση, ο αποπροσανατολισμός, η υπνηλία ή η μεταβολή του επιπέδου συνείδησης. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν αστάθεια στη βάδιση, διαταραχές κινητικότητας, τρόμος, σπασμοί, σοβαρή μυϊκή αδυναμία, παράλυση και διαταραχές της όρασης.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και για την αντιμετώπιση του προβλήματος πραγματοποιούνται καθημερινά ψεκασμοί στους δήμους της περιοχής, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός σοβαρών περιστατικών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται από τον ιό δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Περίπου το 20% εμφανίζει ήπια συμπτωματολογία, όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους. Από το σύνολο των μολυσμένων, περίπου το 1% μπορεί να εμφανίσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, μεταξύ των οποίων εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα.

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Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η σοβαρή νόσος μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, όμως η μεγαλύτερη ηλικία, ιδιαίτερα άνω των 60 ετών, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση και δυσμενή έκβαση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης από ανοσοκατεσταλμένους ανθρώπους και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στις ήπιες περιπτώσεις ο οργανισμός αντιμετωπίζει τη λοίμωξη και τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά. Όταν όμως η νόσος είναι σοβαρή και απαιτείται νοσηλεία, εφαρμόζεται υποστηρικτική θεραπεία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ενδοφλέβια υγρά και, στις πιο βαριές περιπτώσεις, νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας και μηχανική αναπνευστική υποστήριξη.

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Η πρόληψη παραμένει το βασικό όπλο προστασίας

Με δεδομένο ότι η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω των κουνουπιών, η προστασία από τα τσιμπήματα αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης. Η απομάκρυνση στάσιμων νερών από το σπίτι και η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι και όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των λοιμώξεων δεν προκαλεί συμπτώματα δεν σημαίνει ότι ο ιός πρέπει να αντιμετωπίζεται αψήφιστα. Επίμονος πυρετός, έντονος πονοκέφαλος ή οποιοδήποτε νευρολογικό σύμπτωμα μετά από περίοδο αυξημένης έκθεσης σε κουνούπια χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αποκλειστικά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού.