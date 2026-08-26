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«Τα υπερπλεονάσματα της ΝΔ είναι η άλλη όψη της ακρίβειας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς.

«Τα υπερπλεονάσματα της ΝΔ είναι η άλλη όψη της ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή. Η αντιμετώπισή της επίσης», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς σχολιάζοντας το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» που κάνει λόγο για «ματωμένα υπερπλεονάσματα».

«Το σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» είναι αποκαλυπτικό.

Από το 2021 ως το 2025, η πραγματική οικονομία αναπτύχθηκε περίπου 25%. Τα έσοδα από ΦΠΑ, όμως, αυξήθηκαν κατά 59,3%.

Η διαφορά δεν είναι ανάπτυξη. Είναι ακρίβεια και υπερφορολόγηση.

Οι τιμές ανεβαίνουν. Ο ΦΠΑ φουσκώνει. Τα νοικοκυριά πιέζονται. Η κυβέρνηση της ΝΔ παράγει υπερπλεονάσματα. Και πληρώνει φτηνά δάνεια πριν την ώρα τους.

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Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη: μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα για έξι μήνες. Με δυνατότητα παράτασης όσο επιμένει η ακρίβεια», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γραμματέας της ΚΕ και Τομεάρχη Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Και η Ευρώπη δεν αποτελεί άλλοθι. Η ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542 προβλέπει τη δυνατότητα μηδενικών συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα.

Τα υπερπλεονάσματα της ΝΔ είναι η άλλη όψη της ακρίβειας.

Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή. Η αντιμετώπισή της επίσης».