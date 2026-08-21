«Αποπληρώνετε πρόωρα δάνεια με επιτόκιο περίπου 1,5%. Την ίδια στιγμή, η χώρα δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο κοντά στο 4%».

Ο Νίκος Παππάς ασκεί σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και ειδικότερα στην επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής δανείων, με ανάρτησή του στα social media. Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, απευθύνεται στον υπουργό Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι η πρόωρη αποπληρωμή δανείων με χαμηλό επιτόκιο, την ώρα που η χώρα δανείζεται από τις αγορές με υψηλότερο κόστος, επιβαρύνει τελικά τα δημόσια οικονομικά.

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά

Ένα ευρώ στην κοινωνία, επτά στους δανειστές. Και 300 εκατ. ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο. Κύριε υπουργέ Οικονομικών, πάμε πολύ απλά. Αποπληρώνετε πρόωρα δάνεια με επιτόκιο περίπου 1,5%. Την ίδια στιγμή, η χώρα δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο κοντά στο 4%.

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι ξεπληρώνετε το φθηνό χρέος και κρατάτε το ακριβό.Και αυτή η επιλογή μάς κοστίζει περίπου 300 εκατ. ευρώ περισσότερους τόκους κάθε χρόνο. Είναι σαν να έχεις ένα φθηνό στεγαστικό και ένα ακριβό καταναλωτικό.

Βρίσκεις χρήματα και ξεπληρώνεις πρώτο το στεγαστικό. Αυτό κάνετε. Και υπάρχει και δεύτερη απώλεια.Τα χρήματα που δίνετε για πρόωρες αποπληρωμές δεν επιστρέφουν στην οικονομία. Δεν γίνονται επενδύσεις.

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Δεν γίνονται χιλιάδες σπίτια κοινωνικής κατοικίας. Αν πραγματικά νοιάζεστε για τις επόμενες γενιές, ας κάνουμε κάτι γι’ αυτές σήμερα. Να έχουν προσιτό σπίτι. Να μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους στον τόπο τους.

Η επιλογή σας, όμως, είναι ξεκάθαρη: Ένα ευρώ στην κοινωνία. Επτά στους δανειστές. Και 300 εκατ. ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο.

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