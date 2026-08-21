Νέα πυρά για την πολιτική στήριξης των οικογενειών εξαπολύει η ΕΛΑΣ, με αφορμή τα οριστικά αποτελέσματα των vouchers για τα ΚΔΑΠ, ζητώντας περισσότερους πόρους και αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια.

Την ανάγκη για πρόσθετους πόρους, αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων και ειδική μέριμνα για τις μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναδεικνύει ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια της ΕΛΑΣ, με αφορμή τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers των ΚΔΑΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 93.005 έγκυρες αιτήσεις εγκρίθηκαν μόλις 51.876 vouchers, με αποτέλεσμα 41.129 παιδιά να μείνουν εκτός. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για σχεδόν ένα στα δύο παιδιά, ενώ τα vouchers που εγκρίθηκαν είναι κατά 1.654 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα εισοδηματικά όρια που ισχύουν για την ένταξη στο πρόγραμμα. Με κατώφλι φτώχειας τα 7.020 ευρώ, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά βρίσκεται κάτω από το συγκεκριμένο όριο μέχρι εισόδημα περίπου 11.232 ευρώ. Αντίστοιχα, για μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά το όριο διαμορφώνεται περίπου στα 16.848 ευρώ, ενώ για οικογένεια με τέσσερα παιδιά φτάνει περίπου στα 18.954 ευρώ. Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα όρια δημιουργούν αποκλεισμούς για οικογένειες που βρίσκονται λίγο πάνω από αυτά τα ποσά, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στη δήλωση της υπουργού ότι είναι «Υπουργός κάθε οικογένειας», με την ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι η πραγματική στήριξη της οικογένειας θα πρέπει να αποτυπώνεται στα μέτρα και στους διαθέσιμους πόρους. «Απαιτούνται πρόσθετοι πόροι, αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων και ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ ζητά ουσιαστική ενίσχυση και επέκταση των ΚΔΑΠ ΑμεΑ σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση στην Περιφέρεια. Όπως επισημαίνεται, στόχος θα πρέπει να είναι η ισότιμη πρόσβαση των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των οικογενειών τους, στις αναγκαίες δομές, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας. Η ΕΛΑΣ καταλήγει τονίζοντας ότι η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να εξαρτάται ούτε από το εισόδημα ούτε από τον «ταχυδρομικό κώδικα», ζητώντας πολιτικές που θα καλύπτουν ουσιαστικά τις ανάγκες των οικογενειών.