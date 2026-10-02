Λόγω του απαγορευτικού απόπλου δεν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη.

Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων, που κατά τόπους φτάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και κυρίως των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η κατάσταση θα επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές.