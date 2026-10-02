Ο Σταύρος Ξαρχάκος ξεκαθαρίζει ότι η μουσική του χρησιμοποιήθηκε χωρίς την άδειά του σε πολιτικό σποτ και δηλώνει πως έχει καμία εμπλοκή με οποιαδήποτε πολιτική πράξη.

Την αντίθεσή του σε σχέση με τη χρήση της μουσική του σε πολιτικό σποτ, χωρίς την άδειά του, εξέφρασε ο Σταύρος Ξαρχάκος, μέσω ανάρτησής του στα social media, ζητώντας την άμεση απόσυρση του υλικού.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός συνθέτης και μουσικός, σε ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, ξεκαθαρίζει ότι η μουσική του χρησιμοποιήθηκε χωρίς την άδειά του και ότι η επιλογή του να μην ταυτίζεται οποιαδήποτε δημιουργία του με πολιτικό κόμμα είναι απολύτως συνειδητή.

Η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Με αφορμή τη χρήση μουσικής μου σε σποτ πολιτικού που υπέπεσε στην αντίληψή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς μου έχουν υποβληθεί.

Πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή μου, καθώς δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οπουδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο.

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Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη.

Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου.

Σταύρος Ξαρχάκος».