Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για την γνωριμία του και τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με ιδιαίτερη χαρά μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης για την συνεργασία του και την γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για έναν ιδιαίτερα «φωτεινό» και «ξεχωριστό» άνθρωπο.

Ο ηθοποιός, το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου μίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλος, περιγράφοντας μερικές από τις ιστορίες που έζησε στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, ο Καπουτζίδης, αναφέρθηκε στο ξεχωριστό επεισόδιο - αφιέρωμα του «The Voice», που θα προβληθεί το βράδυ του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΙ.

«Όταν σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα τέτοιο επεισόδιο, με πήραν από την παραγωγή, τους είπα κάποιες ιδέες, μιλήσαμε… Με βάλανε και στους τίτλους αλλά τους είπα ότι δεν χρειάζεται. Σκεφτήκαμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το στήσουμε αυτό το πράγμα… Και εγώ ήθελα να το κάνουμε αυτό, μάλιστα, τους πήρα και τους είπα ότι

‘Αν κάνετε κάτι για τον Γιώργο θα ήθελα να έρθω’… Κάπως έτσι ξεκίνησε η συζήτηση… Φτιάχτηκε ωραία αυτό το επεισόδιο. Είναι ένα επεισόδιο που έγινε αποκλειστικά για εκείνον, τα τραγούδια του, το γέλιο του, τα αστεία του…», εξήγησε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης, μιλώντας για το μεγάλο αφιέρωμα του «The Voice» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Νομίζω ήταν μία απαραίτητη διαδικασία και για όλους μας ώστε να συνειδητοποιήσουμε αυτό το πένθος… Στην κηδεία και στην αγρυπνία είχε πάρα πολύ κόσμο… Στην μοναξιά του πλατό… Ευτυχώς ήταν ο Λιανός, εγώ δεν θα μπορούσα να το παρουσιάσω. Νομίζω ήταν σημαντικό να το βιώσουμε αυτό. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ να ξεκινήσει η σεζόν χωρίς να πούμε αυτή την ιστορία… Έχει πολλή αμηχανία, πολλές σιωπές που μιλάνε τα μάτια… Ήταν σαν να είναι εκεί…».

«Ήταν ένας φοβερός άνθρωπος, το λέω και στο επεισόδιο αυτό το πράγμα. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως. Ήταν πάρα πολύ φωτεινός… Αναρωτιόμασταν αν θα ‘κολλήσει’ στο Voice και τελικά ήμασταν εμείς που ‘κολλήσαμε’ σε αυτόν… Ο Γιώργος ήταν ο λόγος που θα καθόμασταν και θα μιλούσαμε, να χαζολογάμε να γελάμε… Ήθελες να είσαι εκεί που ήταν. Για εμένα, τον Χρήστο και τον Πάνο, ο Γιώργος ήταν μία μεγάλη αποκάλυψη, ανακάλυψη που δεν τον ξέραμε… Ήταν φοβερά φωτεινός, έξυπνος, αστείος. Ήταν ένας πολύ ωραίος τύπος, σπάνιος, πολύ ξεχωριστός», πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Καπουτζίδης.

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Η συναυλία στην Τεχνόπολη και η πρόσκληση από τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας μάλιστα, ότι ο ερμηνευτής τον είχε προσκαλέσει στην μεγάλη του συναυλία που θα γινόταν στην Τεχνόπολη, με αφορμή τα 33 χρόνια της καριέρας του.

«Η σκέψη του με κάνει να χαμογελάω. Όλες οι ιστορίες που έχω να θυμάμαι με τον Γιώργο, σχεδόν όλες, είναι όλες αστείες… Τελευταία φορά τον είδα στον τελικό της δεύτερης χρονιάς... Μετά είχαμε μιλήσει με μηνύματα. Και αυτό που ήταν πολύ ωραίο… Εγώ είπα ότι θα φύγω, δεν πήρα τηλέφωνο ότι δεν θα είμαι και θα πήγαινα να τους το πω, θα ήμουν στο πρώτο γύρισμα... Μετά από λίγο καιρό, μου έστειλε μήνυμα ο μάνατζέρ του που διοργάνωνε τη συναυλία και μου είπε ότι ο Γιώργος θα ήθελε να είμαι στη συναυλία, από ότι καταλάβαινα μάλλον ήθελε να ανέβω και πάνω στη σκηνή. Και μου έστειλε ένα μεγάλο μήνυμα και επειδή έμπαινα στο αεροπλάνο του έγραψα ‘για τον Γιώργο με μεγάλη χαρά’ με πολλά θαυμαστικά…».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης, αναφέρθηκε σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές αναμνήσεις που κρατάει από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Είχε καταλάβει άραγε πόσο πολύ τον αγαπούσαν οι άνθρωποι; Δεν ξέρω αν το είχε καταλάβει αυτό… Αν δεν τον είχα γνωρίσει, θα στεναχωριόμουν κι εγώ όπως όλοι. Τώρα που τον γνώρισα και τον έζησα για δύο χρόνια και τον αγάπησα, έγινε πολύ πιο δύσκολο… Και ενώ συνεχίζεται η ζωή, όλα αυτά γίνονται με μία υπόγεια θλίψη την οποία και έχω συνηθίσει και δεν θα ήθελα να μου φύγει… γιατί τον θυμάμαι… Ίσως και να μην τον χόρτασα αυτόν τον άνθρωπο».

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