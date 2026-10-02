Ο Ηλίας Βρεττός μίλησε για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του.

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες ο Ηλίας Βρεττός, καθώς η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδάκι.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε στα social media, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει χιλιάδες ευχές και likes μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», προβλήθηκαν ορισμένες δηλώσεις του τραγουδιστή, ο οποίος αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της συζύγου του.

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Όπως ανέφερε, η Αναστασία Δεληγιάννη διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, την ίδια ώρα που υπάρχει αγωνία για τον ερχομό του παιδιού:

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«Νιώθουμε υπέροχα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό για εμάς. Ταυτόχρονα, με τη χαρά υπάρχει και μεγάλο καρδιοχτύπι. Μεγάλη αγωνία και ανησυχία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Μέχρι στιγμής είναι όλα μαγικά. Είναι σχεδόν έξι μηνών, γι’ αυτό και το ανακοινώσαμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlu3oh6xpkwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση του Ηλία Βρεττού και το ξεχωριστό μήνυμα

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά, ο Ηλίας Βρεττός, προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση, μέσω της οποία ανέφερε:

«Παιδιά πραγματικά θέλουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ, από καρδιάς, γιατί από την πρώτη στιγμή που μοιραστήκαμε τα χαρμόσυνα νέα έχουμε δεχτεί ένα απίστευτο κύμα αγάπης, ευχών και θετικής ενέργειας από όλους εσάς. Θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους των media, δημοσιογράφους, εκπομπές που επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν να κάνουμε κάποια δήλωση ή εμφάνιση.

Αυτήν την στιγμή θα μας επιτρέψετε να κρατήσουμε αυτήν την χαρά λίγο περισσότερο για εμάς. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και πρωτόγνωρο και θα θέλαμε λίγο τον χρόνο μας, την ηρεμία μας και να ζήσουμε και να το επεξεργαστούμε έτσι όπως το έχουμε φανταστεί εμείς.

Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά, να εύχεστε και εσείς αν θέλετε για εμάς. Να είστε σίγουροι ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα μοιραστούμε ακόμα περισσότερα μαζί σας... Σας ευχαριστούμε πολύ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlt8lh1lulzt?integrationId=40599y14juihe6ly}