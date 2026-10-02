Οι αναγνώστες των NYT ψήφισαν τις καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα.

Οι New York Times «αναζωπύρωσαν» τη συζήτηση για τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων ετών και αφού δημοσίευσαν την κατάταξη η οποία βασίστηκε στις απόψεις ειδικών του χώρου, ζήτησε από τους αναγνώστες της να ψηφίσουν. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ διαφορετικό.

Η πρώτη λίστα δημιουργήθηκε με βάση τις απαντήσεις περισσότερων από 500 ηθοποιών, δημιουργών και άλλων ανθρώπων του χώρου. Η δεύτερη έγινε έπειτα από ψηφοφορία που διενήργησε η NYT για τους αναγνώστες της.

Η κορυφή παραμένει ίδια. Τόσο για τους «ειδικούς», όσο και για τους τηλεθεατές, η καλύτερη τηλεοπτική σειρά του 21ου αιώνα είναι το Breaking Bad. Αμετάβλητες παραμένουν και οι τρεις επόμενες θέσεις, αφού και στις δύο λίστες ακολουθούν τα The Wire, Mad Men και Succession. Όμως, από εκεί και κάτω τα πράγματα αλλάζουν.

Για τους τηλεθεατές, το Game of Thrones είναι η πέμπτη καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα και την ανεβάζουν μία θέση ψηλότερα από την κατάταξη των ειδικών. Ακολουθεί το Better Call Saul, καταγράφοντας άνοδο 21 θέσεων, το The Office (US), που είναι τέσσερις θέσεις ψηλότερα, το Fleabag (8ο από 5ο), το Arrested Development (9ο από 12ο) και το Ted Lasso που με «άλμα» 65 θέσεων κλείνει τη δεκάδα.

Οι σειρές που «δικαίωσαν» οι τηλεθεατές

Η κατάταξη των τηλεθεατών έχει αρκετές διαφορές σε σύγκριση με εκείνη των «ειδικών». Μεταξύ άλλων, οι αναγνώστες των NYT «δικαιώνουν» 26 σειρές, που έβαλαν στις 100, στις οποίες δεν τις είχαν συμπεριλάβει οι «ειδικοί».

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Οι σειρές που μπήκαν στη λίστα:

Avatar: The Last Airbender (37)

Derry Girls (45)

Shrinking (56)

Sherlock (60)

Dark (61)

The Big Bang Theory (64)

New Girl (65)

Brooklyn Nine- Nine (69)

Widow’s Bay (70)

Grey’s Anatomy (71)

How I Met Your Mother (72)

The Marvelous Mrs. Maisel (75)

Pluribus (76)

Mindhunter (78)

Heated Rivalry (83)

Abbott Elementary (85)

Fargo (Season 1, 86)

Mr Robot (87)

Scrubs (89)

Broadchurch (90)

The Walking Dead (93)

Big Little Lies (94)

The Expanse (96)

This Is Us (97)

Bob’s Burgers (98)

Silo (99)

Οι 20 κορυφαίες σειρές του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τους αναγνώστες των ΝΥΤ

1. Breaking Bad

2. The Wire

3. Mad Men

4. Succession

5. Game of Thrones

6. Better Call Saul

7. The Office (US)

8. Fleabag

9. Arrested Development

10. Ted Lasso

11. Parks and Recreation

12. Veep

13. 30 Rock

14. The Americans

15. Severance

16. Lost

17. Schitt’s Creek

18. The Pitt

19. Curb Your Enthusiasm

20. Chernobyl

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