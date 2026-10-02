Ο Τζόνι Ντεπ φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή του «Ebenezer» και μαζί του κι εμείς.

Μερικές από τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι οι διάφορες εκδοχές του A Christmas Carol του Κάρολου Ντίκενς. Σε λίγο καιρό θα αποκτήσουμε άλλη μια κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού βιβλίου με το «Ebenezer» του Τι Γουέστ που αποτελεί τη μεγάλη και μεγαλοπρεπή επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο Χόλιγουντ μετά τις δικαστικές διαμάχες με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.



Το νέο απολαυστικό τρέιλερ της ταινίας κυκλοφόρησε χθες το απόγευμα (1/10), και είναι εντυπωσιακό το πόσο αβίαστα μάς έκανε να γελάσουμε ή έστω να περάσουμε καλά με την ερμηνεία του Ντεπ στον ρόλο του στριμμένου, μίζερου και γκρινιάρη Σκρουτζ.

Για την ιστορία, ο Εμπενίζερ Σκρουτζ είναι ένας εμβληματικός λογοτεχνικός κακός, που μαθαίνει τα λάθη των πράξεών του όταν τον στοιχειώνουν φαντάσματα την παραμονή των Χριστουγέννων.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει πολλές εκδοχές αυτού του χαρακτήρα στην οθόνη, με την ερηνεία του Μάικλ Κέιν στο A Muppet Christmas Carol να έχει παραμείνει αξεπέραστη, για αρκετούς. Ίσως τώρα κάποιος μπορεί να ανταγωνιστεί τον Κέιν, και δεν είναι άλλος από τον Τζόνι Ντεπ, ο οποίος έχει το απίθανο ταλέντο να «γίνεται» ο ρόλος που υποδύεται κάθε φορά.



Εκτός από τις αστείες στιγμές, προφανώς υπάρχουν και ορισμένες τρομακτικές σκηνές. Άλλωστε, η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Ντίκενς περιλαμβάνει μια σειρά από φαντάσματα που είναι εκεί για να τρομάξουν τον Σκρουτζ και να τον κάνουν να αλλάξει τη στάση του.

Ο σχεδιασμός αυτών των φαντασμάτων είναι επίσης αρκετά εντυπωσιακός. Πρώτος επισκέπτεται τον Σκρουτζ ο Τζέικομπ Μάρλεϊ, που υποδύεται ο σπουδαίος Σερ Ίαν ΜακΚέλεν. Στη συνέχεια, το τρέιλερ μας δίνει μια γεύση από τα τρία φαντάσματα των Χριστουγέννων, μερικά από τα οποία φαίνονται αρκετά τρομακτικά.

{https://youtu.be/l_Ozo1xUgbU?si=GewLhaArT7VIBSGa}

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Παρ' όλα αυτά, είναι σαφές ότι το Ebenezer έχει το χιουμοριστικό στοιχείο, ειδικά όταν πρόκειται για τον Τζόνι Ντεπ, ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρα να απολαμβάνει κάθε σκηνή που βλέπουμε στο τρέιλερ -μαζί του κι εμείς- κουβαλώντας (μόνιμα θα λέγαμε) μαζί του τον Τζακ Σπάροου (των Πειρατών της Καραϊβικής), ή έστω την αύρα του χαρακτήρα.



Το «Ebenezer» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου και όλα δείχνουν ότι θα μας κάνει να περάσουμε πολύ καλά.