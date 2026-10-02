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Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της ρωσικής πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα πιο διάσημα αρχοντικά της Αγίας Πετρούπολης στην Ρωσία.

Στο ιστορικό κτίριο του 18ου αιώνα που βρίσκεται απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαάκ ξέσπασε φωτιά αργά το βράδυ της Πέμπτης και αν και η φωτιά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Φωτογραφίες δείχνουν το εσωτερικό σχεδόν πλήρως καμένο ενώ μέρος της στέγης έχει καταρρεύσει.

Το αρχοντικό Μίλερ αποτελεί περιφερειακό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε τον 18ο αιώνα και ξανασχεδιάστηκε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Τη δεκαετία του 1870 ανακατασκευάστηκε σύμφωνα με σχέδιο του αρχιτέκτονα Φραντς-Φερδινάντ Μίλερ. Το αρχοντικό άνηκε στον αδελφό του Καρλ Μίλερ, από τον οποίο πήρε και το όνομά του.

{https://x.com/visegrad24/status/2105930941491208416}

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Πριν από την πυρκαγιά, το αρχοντικό προετοιμαζόταν για αποκατάσταση προκειμένου να γίνει χώρος με πολυτελή διαμερίσματα.

Οι φλόγες ξέσπασαν λίγο μετά τις 8 μ.μ.και μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής είχε σχεδόν καεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις αρχές δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά. Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η φωτιά ξέσπασε από εργασίες που δεν είχαν λάβει την απαραίτητη ασφάλεια.

{https://x.com/LXSummer1/status/2105731946911277343}

Νωρίτερα φέτος, ένας τοπικός κατασκευαστής εξασφάλισε δάνειο 768 εκατ. ρουβλιών - 9,2 εκατ. δολάρια - για την αποκατάσταση του χώρου και τη μετατροπή του σε πολυτελές οικιστικό συγκρότημα. Το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2027.

Με πληροφορίες του TASS/Moscow Times