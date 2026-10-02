Οι φωτογραφίες της Βικτώριας Δέλλα με τον πατέρα της, Τραϊανό. Το τάμα της Γωγώς Μαστροκώστα στον Άγιο Πορφύριο λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Τις σπουδές της στην ιατρική ξεκίνησε η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, με τον πατέρα της να προχωρά σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Η νεαρή πλέον φοιτήτρια πόζαρε στο πλευρό του μπαμπά της φορώντας την ιατρική ρόμπα, με τον Τραϊανό Δέλλα να στέκεται δίπλα της χαμογελαστός.

«Καλή αρχή αγάπη μας… Doctor in progress», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην ποδοσφαιριστής.

Το τάμα της Γωγώς Μαστροκώστα στον Άγιο Πορφύριο

Το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα» του ΟΡΕΝ, έγινε γνωστό ότι η Γωγώ Μαστροκώστα, τρεις μήνες πριν φύγει από τη ζωή, είχε κάνει το δικό της Τάμα στον Άγιο Πορφύριο.

Η γνωστή γυμνάστρια είχε μεταβεί στο μοναστήρι μαζί με τον σύζυγό της και τον πνευματικό της. Ο Τραϊανός Δέλλας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήκωσε τη Γωγώ Μαστροκώστα στα χέρια του μεταφέροντάς την στο σημείο.

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Το ζευγάρι βρέθηκε στον Άγιο Πορφύριο τρεις μήνες πριν φύγει από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 56 ετών.

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Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026, με τον θάνατό της να προκαλεί έντονη συγκίνηση και θλίψη.