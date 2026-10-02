«Οι επιστολές του κ. Μητσοτάκη είναι για εσωτερική κατανάλωση. Έως τώρα δεν τους δίνει κανείς σημασία, δυστυχώς» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Τσουκαλάς.

«Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου» τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το κλίμα των επιστολών του κ. Μητσοτάκη» σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σε απάντησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «και μόνο ότι ο κ. Μαρινάκης χρειάστηκε 24 ώρες για να σκεφτεί τι να αφηγηθεί για το προφίλ του κ. Μητσοτάκη και την …παρεμβατικότητα του ως Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες, είναι από μόνο του αποκαλυπτικό». Και συνεχίζει: «Λυπούμαστε αν κακοκαρδίσαμε το Μέγαρο Μαξίμου αλλά η αλήθεια είναι ενίοτε σκληρή. Και δεν την ανέχεται η κυβέρνηση της αλαζονείας και της αμετροέπειας» .

Μετά τις ευρωεκλογές του 2024 ο κ. Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Κομισιόν για να τραβήξει το αυτί στις πολυεθνικές που αισχροκερδούν. Έμεινε στα αζήτητα, και ο πληθωρισμός στη χώρα μας συνέχισε να τρέχει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο 5,1% είναι σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιευμένα στοιχεία της EUROSTAT, στην «Ελλάδα της συγκλονιστικής ευημερίας» κατά τη Νέα Δημοκρατία.

Προχθές έστειλε ξανά επιστολή στην Κομισιόν για τα καύσιμα και το μοντέλο επιστροφής του υπερβάλλοντος ΦΠΑ στον ΕΦΚ που ήδη η Ιταλία εφαρμόζει».

Κατά τον κ. Τσουκαλά οι επιστολές του κ. Μητσοτάκη είναι για εσωτερική κατανάλωση. «Έως τώρα δεν τους δίνει κανείς σημασία, δυστυχώς. ‘’Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου’’ τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το κλίμα των επιστολών του κ. Μητσοτάκη.

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Και μιας και κατά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ο κ. Μητσοτάκης είναι τόσο παρεμβατικός στις Βρυξέλλες, θα ήθελε να μας θυμίσει τι έκανε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν η Τουρκία παράνομα και παραβιάζοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα; Το έθεσε στους εταίρους μας ή τα είπε μόνο στους δημοσιογράφους; Δεν ακούσαμε κάτι» ενώ καταλήγει υπογραμμίζοντας: «Θα μπορούσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να μας πει ποια πρωτοβουλία πήρε ο κ. Μητσοτάκης προς τις Βρυξέλλες, όταν κατά δήλωση του βουλευτή τους και πρώην υπουργού Άγγελου Συρίγου οπισθοχωρήσαμε στην Κάσο από την υλοποίηση έργου ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και στρατηγικής γεωπολιτικής σημασίας; Δεν ακούσαμε κάτι».

Τι είχε πει ο Παύλος Μαρινάκης

{https://www.tiktok.com/@pavlos_marinakis/video/7692032505146346774}