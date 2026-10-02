«Η διαδικασία για την αποδέσμευση των αποθεμάτων diesel θα ξεκινήσει αμέσως».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστια ποσότητα» από τα αποθέματα diesel που διαθέτει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε αυτή την εξέλιξη μέσω των social media και πρόσθεσε ότι η αποδέσμευση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων diesel θα ξεκινήσει αμέσως.

Η ανάρτηση του Τραμπ για το diesel

«Η Ευρώπη συμφώνησε μόλις να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα diesel. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως. Ευχαριστώ για την προσοχή σας για αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».

G7: Αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών σε 4 μήνες

Εν μέσω αυτών των πιέσεων, ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, για αυτό το θέμα. Σήμερα, συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, προκειμένου να συζητήσουν πιθανά μέτρα για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Οι επτά ισχυρότερες οικονομίες αποφάσισαν την αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών, που θα ξεκινήσει αμέσως και θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών «περιλαμβάνοντας τη διάθεση σημαντικής ποσότητας diesel κατά το αρχικό στάδιο (εντός των πρώτων 20 ημερών) από τα μέλη και τους εταίρους της G7», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

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Επίσης, συμφωνήθηκε ο συντονισμός των χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης στα διυλιστήρια των χωρών της G7 «ώστε να αποφευχθούν οι ταυτόχρονες διακοπές λειτουργίας και να αυξηθούν προσωρινά τα ποσοστά αξιοποίησης δυναμικότητας, όπου αυτό είναι εφικτό». Εξάλλου, η G7 «ενθαρρύνει τη συνεργασία με χώρες που διαθέτουν σημαντική δυναμικότητα διύλισης να ενισχύσουν την παραγωγή διυλισμένων προϊόντων, ιδιαίτερα του diesel», λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων που δέχεται η αγορά.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι επτά ισχυρότερες οικονομίες «επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να απέχουμε από περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας και προϊόντων ενέργειας ανάμεσα στις χώρες της G7 και καλούμε όλους τους παραγωγούς να απέχουν από την επιβολή απαγορεύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να οξύνουν τις εντάσεις στην αγορά». Πρόκειται για μια αναφορά στην αμερικανική απειλή για την απαγόρευση εξαγωγών diesel.

Η γαλλική πρόταση στην ΕΕ για το diesel

Η εξέλιξη που ανακοίνωσε ο Τραμπ έρχεται μετά το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον προς την Ευρώπη, για την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου κίνησης, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα επέβαλαν απαγόρευση εξαγωγών diesel, από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ΕΕ. Την Πέμπτη, πέντε ευρωπαϊκές χώρες και η Κομισιόν συμφώνησαν να υπάρξει ενιαία στάση απέναντι στην Ουάσινγκτον σε αυτό το θέμα.

Πριν από μερικές ώρες, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε τους Ευρωπαίους ουσιαστικά να αποδεσμεύσουν αμέσως αποθέματα diesel. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επίσης τόνισε ότι «τώρα είναι η ώρα για συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων» και να «πέσει» περισσότερο diesel στην αγορά.

Επίσης, σήμερα συγκλήθηκε η task force για την Ενέργεια της Κομισιόν, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση. Νωρίτερα την Παρασκευή, το Reuters μετέδωσε πληροφορίες ότι τα μέλη της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση της Γαλλίας για την αποδέσμευση αποθεμάτων diesel, λόγω της αμερικανικής πίεσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστούν οι τιμές πετρελαίου, που έχουν εκτοξευθεί.

Η πρόταση ήταν να αποδεσμευτούν 50 εκατ. βαρέλια diesel από τις χώρες της ΕΕ και 50 εκατ. αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, η αποδέσμευση αποθεμάτων θα γίνει εντός 20 ημερών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reutes για τη γαλλική πρόταση.