Παρακολουθήστε ζωνταντά την ομιλία του πρωθυπουργού στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Λιτόχωρο η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην οποία σε λίγη ώρα αναμένεται να μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η UNESCO αποφάσισε την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνωρίζοντας τη φυσική, πολιτιστική και συμβολική αξία της περιοχής. Η διάκριση τοποθετεί τον Όλυμπο ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία του κόσμου που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και διαχείρισης προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Δείτε Live την ομιλία Μητσοτάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=SyQEM8XyaCA}