Οι μαθητές βρίσκονταν στο καταφύγιο «Πετρόστρουγκα» του Ολύμπου στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την αεροδιακομιδή τους.

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης μεταφοράς έξι μαθητών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο. Οι πυροσβέστες δημιούργησαν ανθρώπινη αλυσίδα για να οδηγήσουν με ασφάλεια τους μαθητές στο ελικόπτερο που έφτασε στο καταφύγιο «Πετρόστρουγκα». Οι έξι 17χρονοι μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή, παρουσίασαν συμπτώματα που αποδόθηκαν σε πιθανή δηλητηρίαση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή μεταφορά τους από το βουνό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlu5byu6ppk1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η επιχείρηση στο καταφύγιο «Πετρόστρουγκα»

Τις πρώτες πρωινές ώρες, επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και τη 2η ΕΜΑΚ προσέγγισαν το καταφύγιο «Πετρόστρουγκα», όπου βρίσκονταν οι μαθητές. Για την ασφαλή μετακίνησή τους προς το σημείο προσγείωσης του ελικοπτέρου, οι πυροσβέστες σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα. Οι εικόνες από την επιχείρηση είναι χαρακτηριστικές της προσπάθειας που χρειάστηκε ώστε οι έξι μαθητές να μετακινηθούν με ασφάλεια στο ελικοδρόμιο, σε υψόμετρο που πλησιάζει τα 2.000 μέτρα. Λίγο αργότερα, ελικόπτερο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προσέγγισε το ελικοδρόμιο του καταφυγίου «Πετρόστρουγκα» προκειμένου να παραλάβει τους μαθητές. Η διαδικασία της επιβίβασης και της απομάκρυνσης των μαθητών ολοκληρώθηκε σε περίπου 15 λεπτά.

Από τον Όλυμπο στο Λιτόχωρο

Οι έξι μαθητές μεταφέρθηκαν με το ελικόπτερο στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου. Εκεί περίμεναν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους μαθητές προκειμένου να μεταφερθούν για ιατρική αξιολόγηση και την απαραίτητη φροντίδα.

Στο βίντεο του thesspost.gr καταγράφεται η προσέγγιση του ελικοπτέρου στο καταφύγιο, αλλά και η προσπάθεια των πυροσβεστών να καθοδηγήσουν τους μαθητές με ασφάλεια προς το σημείο παραλαβής. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ασφαλή μεταφορά και των έξι μαθητών από τον Όλυμπο, ώστε να παραληφθούν από το ΕΚΑΒ και να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=ZA-N-WxSab8}