Η παρουσιάστρια έμεινα έξω από τους «στενούς φίλους» του γιου της.

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η γνωστή παρουσιάστρια, θέλησε να μοιραστεί με τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της μία σύντομη συζήτηση που είχε με τον 18χρονο γιο της, ο οποίος πλέον μένει εκτός Ελλάδας, λόγω σπουδών.

Όπως περιέγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου, ο 18χρονος Φίλιππος, βρίσκεται στο Άμστερνταμ με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά η καθημερινή τους επικοινωνία.

Το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο, ο νεαρός την κάλεσε στο τηλέφωνο και μιλούσαν για αρκετή ώρα, μία ατάκα του όμως ήταν αρκετή για να «πικράνει» την μητέρα του.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έμεινε εκτός από τους «Στενούς φίλους» του γιου της

Η Σίσσυ Χρηστίδου περιέγραφε με χιούμορ το περιστατικό στους συναδέλφους της, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

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«Πέφτω να κοιμηθώ 22:00 η ώρα… Όλες αυτές τις ημέρες που το παιδί μου είναι στο Άμστερνταμ τον παίρνω τηλέφωνο με κλείνει πάρα πολύ γρήγορα… Μόνο όταν κάτι θέλει… Εκεί που κοιμάμαι εχθές, χτυπάει το τηλέφωνο, το παιδί μου, βλέπω ‘Φίλιππος’. Το σηκώνω, λέω ‘Ναι’, μου λέει ‘Έλα, τι κάνεις;’. Σηκώνομαι… ανάβω φώτα, μιλούσαμε 40 λεπτά, πρώτη φορά με πήρε να μου πει τα νέα του…».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην ατάκα που της είπε ο Φίλιππος, καθώς της ανακοίνωσε ότι την έχει εκτός από τους «Στενούς φίλους» στο Instagram:

«Του λέω ‘ρε ψυχούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ που με πήρες και μιλήσαμε… Δεν ανεβάζεις και στο Instagram, να βλέπω τι γίνεται, δεν θέλω να σε ενοχλώ όλη μέρα’. Μου λέει ‘Αφού ξέρεις ότι δεν ανεβάζω stories και τέτοια’ και του λέω ‘Κάνε ένα στενούς, βάλε εμένα και τον μπαμπά σου να βλέπουμε τη κάνεις…’. Και τι μου λέει; ‘Δεν θέλω να σε πικράνω αλλά έχω στενούς, εσύ και ο μπαμπάς μου δεν είστε μέσα’. Πω πω, τι πίκρα πήρα βραδιάτικα», κατέληξε γελώντας η Σίσσυ Χρηστίδου, ενώ αμέσως μετά ρώτησε τον συνεργάτη της αν εκείνος είναι μέσα στους στενούς φίλους του γιου της.

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