Σεισμός σημειώθηκε στην Αχαΐα, με επίκεντρο στη Χαλανδρίτσα, το απόγευμα της Παρασκευής.
Πρόκειται για δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, η οποία καταγράφηκε στις 18:26 της Παρασκευής, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 3 χλμ. βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας Αχαΐας και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμοσμολογικό Κέντρο επίσης κάνει λόγο για δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 13 χλμ. νότια- νοτιοανατολικά της Πάτρας και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
{https://x.com/LastQuake/status/2106043418082202081}