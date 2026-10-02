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Τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό.

Σεισμός σημειώθηκε στην Αχαΐα, με επίκεντρο στη Χαλανδρίτσα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Πρόκειται για δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, η οποία καταγράφηκε στις 18:26 της Παρασκευής, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 3 χλμ. βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας Αχαΐας και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμοσμολογικό Κέντρο επίσης κάνει λόγο για δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 13 χλμ. νότια- νοτιοανατολικά της Πάτρας και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

{https://x.com/LastQuake/status/2106043418082202081}