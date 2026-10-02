εξέλιξη έρχεται την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί έκτακτες διαβουλεύσεις για μια συντονισμένη απάντηση στην εκτίναξη των τιμών του ντίζελ.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, με το Μπρεντ να υποχωρεί ξανά κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς στο προσκήνιο έρχονται πληροφορίες για συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ και αργού με στόχο την αντιμετώπιση των πιέσεων στην παγκόσμια προσφορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ είναι στα 99,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89,11 δολάρια.

Η αποκλιμάκωση ακολούθησε δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση πρόσθετων αποθεμάτων ντίζελ, εν μέσω της παγκόσμιας στενότητας στην αγορά και των πιέσεων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη για αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Παρίσι έχει προτείνει την αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ από τις χώρες της ΕΕ, παράλληλα με πιθανή διάθεση επιπλέον 50 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου από τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί έκτακτες διαβουλεύσεις για μια συντονισμένη απάντηση στην εκτίναξη των τιμών του ντίζελ. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει καλέσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κινηθούν άμεσα, διαθέτοντας μέρος των αποθεμάτων τους στην αγορά προκειμένου να περιοριστούν οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά. Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι των ΗΠΑ θα πρέπει να επιταχύνουν την υλοποίηση των υφιστάμενων δεσμεύσεών τους και να καταστήσουν άμεσα διαθέσιμες πρόσθετες ποσότητες καυσίμων, τονίζοντας ότι το κόστος της παγκόσμιας έλλειψης ντίζελ δεν μπορεί να επιβαρύνει δυσανάλογα τους Αμερικανούς αγρότες, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται παράλληλα η εμπορική σχέση ΗΠΑ και Ευρώπης στον τομέα των καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλυψαν περίπου το ήμισυ των εισαγωγών ντίζελ της ΕΕ τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία του IEA, γεγονός που καταδεικνύει τον βαθμό έκθεσης της ευρωπαϊκής αγοράς στο ενδεχόμενο επιβολής αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα αναφερθεί στην πιθανότητα απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, ωστόσο εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός απέναντι σε ένα τέτοιο μέτρο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά την ανάκαμψη των εξαγωγών αργού μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Η νέα πτώση στις τιμές έρχεται μετά τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν η αγορά είχε στραφεί εκ νέου στους γεωπολιτικούς κινδύνους. Οι τιμές είχαν ενισχυθεί μετά από πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, μαζί με αμφίβια δύναμη που μεταφέρει περίπου 2.000 πεζοναύτες. Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας είχε αναζωπυρώσει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της πολύμηνης σύγκρουσης και για νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές. Ωστόσο, οι προσδοκίες για αποδέσμευση σημαντικών ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα φαίνεται να έχουν μετατοπίσει, τουλάχιστον προσωρινά, το βάρος της αγοράς από τον γεωπολιτικό κίνδυνο προς την προοπτική αύξησης της προσφοράς.