Η επίσημη αιτιολόγηση είναι ότι οι νέες προθεσμίες θα επιτρέψουν την πλήρη τεχνική εφαρμογή των μέτρων, θα διασφαλίσουν την αξιοπιστία των δεδομένων και θα προστατεύσουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς

Μία ακόμη παράταση έρχεται να προστεθεί στο μακρύ χρονικό των καθυστερήσεων γύρω από τα συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων, μεταθέτοντας εκ νέου την πλήρη εφαρμογή ενός μηχανισμού που έχει παρουσιαστεί εδώ και χρόνια ως κρίσιμο όπλο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στην αγορά καυσίμων.

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, καθώς και της ΑΑΔΕ, οι ημερομηνίες συμμόρφωσης για την αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών μετατίθενται έως και το 2027. Αντίστοιχη παράταση δίνεται και για την απογραφή των ιδιωτικών πρατηρίων στο ψηφιακό Μητρώο Δεξαμενών της ΑΑΔΕ.

Η νέα μετάθεση των προθεσμιών προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Και αυτό διότι κάθε καθυστέρηση στην πλήρη ενεργοποίηση και διασύνδεση των μηχανισμών ελέγχου σημαίνει στην πράξη ότι παρατείνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Πολιτεία δεν διαθέτει στο σύνολο της αγοράς το επίπεδο ηλεκτρονικής εποπτείας που η ίδια έχει κρίνει απαραίτητο για τον εντοπισμό αποκλίσεων στις ποσότητες καυσίμων που παραλαμβάνονται, αποθηκεύονται και διατίθενται.

Το παράδοξο είναι προφανές: από τη μία πλευρά, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων εμφανίζεται διαχρονικά ως κυβερνητική προτεραιότητα και, από την άλλη, η ολοκλήρωση των ίδιων των υποδομών που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τους ελέγχους μετατίθεται ξανά στο μέλλον.

Η επίσημη αιτιολόγηση είναι ότι οι νέες προθεσμίες θα επιτρέψουν την πλήρη τεχνική εφαρμογή των μέτρων, θα διασφαλίσουν την αξιοπιστία των δεδομένων και θα προστατεύσουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ωστόσο, ύστερα από διαδοχικές μεταθέσεις, το ερώτημα δεν αφορά πλέον μόνο το εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος για τεχνική προσαρμογή. Αφορά και το γιατί ένα σύστημα που θεωρείται κρίσιμο για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθεί να μην έχει περάσει σε πλήρη εφαρμογή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με το νέο χρονοδιάγραμμα της Α.1202/2026, τα δημόσια πρατήρια καυσίμων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης αποκτούν περιθώριο έως τις 30 Ιουνίου 2027 για την εγκατάσταση και αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών. Για τα δημόσια πρατήρια στην υπόλοιπη χώρα η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται ακόμη αργότερα, στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στα ιδιωτικά πρατήρια η προθεσμία φτάνει επίσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 για ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για εγκαταστάσεις στις οποίες η αποτελεσματική καταγραφή των ποσοτήτων που εισέρχονται και εξέρχονται έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας της διακίνησης καυσίμων.

Οι υποχρεώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, κατόχους πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, εκμεταλλευτές πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης, εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών, κατασκευαστές λογισμικού και διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών. Στο σύστημα εμπλέκονται επίσης οι δημόσιες αρχές που έχουν την ευθύνη ελέγχου της παρακολούθησης των εισροών και εκροών καυσίμων.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποκτά η παράταση που αφορά το Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ.

Με βάση την Α.1200/2026, η ηλεκτρονική απογραφή και καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η υποχρέωση αφορά τους κατόχους αδειών λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων, τους διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης και τους εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών.

Η ύπαρξη ενός πλήρους και αξιόπιστου ψηφιακού μητρώου δεξαμενών αποτελεί βασική προϋπόθεση για να γνωρίζουν οι ελεγκτικές αρχές πού αποθηκεύονται καύσιμα, με ποια χωρητικότητα και υπό ποιες συνθήκες. Όσο, συνεπώς, η ολοκλήρωση αυτής της ψηφιακής εικόνας μετατίθεται, τόσο παραμένουν περιορισμένες οι δυνατότητες συνολικής ηλεκτρονικής διασταύρωσης σε σχέση με εκείνες που θα υπήρχαν μετά την πλήρη λειτουργία του συστήματος.