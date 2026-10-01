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Ανακοινώθηκε ο πίνακας κερδών του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήρωση του Τζόκερ για τον Οκτώβριο, που μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 7, 14, 41, 45 και Τζόκερ το 3.

Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ, καθώς δεν αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, αλλά ούτε τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία. Εννέα δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=B3JPhm2jb7s}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: