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Οι δράσεις PlayDays στα Public γεμίζουν το χρόνο με παιχνίδι, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Οι εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις για παιχνίδι έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Τα PlayDays του Οκτώβρη

Οι δράσεις PlayDays στα Public γεμίζουν το χρόνο με παιχνίδι, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους! Διαδραστικά events, δημιουργικά workshops, επιδείξεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης, έμπνευσης και συμμετοχής για όλη την οικογένεια.

Play Days στα Public με την Κάισσα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σάββατο 03 και Σάββατο 10 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Τα Public και η Κάισσα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για παιχνίδι και διασκέδαση, το Σάββατο 03 Οκτωβρίου στις 12:00 έως 14:00 στο κατάστημα στην Κοζάνη.

Δείτε το συνολικό πρόγραμμα εδώ:

Play Days με POKEMON στα Public! | Public Events

Σας περιμένουμε!

Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Έλα να ζήσουμε ένα απίθανο Pokémon Event !

Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Pokémon με ένα μοναδικό event! Ελάτε να ζωγραφίσουμε μαζί τα αγαπημένα μας Pokémon.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ…δώρο ένα συλλεκτικό καπελάκι Pikachu!!!

Μη λείψει κανείς!!!

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ηλικίες από 4 ετών!

Play Days στα Public με τον Ψυχογιό!

Σάββατο 03 και Σάββατο 10 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Γνώρισε τον Dog Man από κοντά

Ο αγαπημένος ήρωας του Ντέιβ Πίλκι ζωντανεύει και έρχεται να συναντήσει τους μικρούς του φίλους στο Public The Mall Athens & Golden Hall!

Δείτε το πρόγραμμα εδώ:

Play Days - Γνώρισε τον Dog Man από κοντά | Public Events

Σας περιμένουμε!

Η μασκότ του Dog Man θα βρίσκεται:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 12:00 στο Public Golden Hall

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12:00 στο Public The Mall Athens

δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον αγαπημένο τους ήρωα, να φωτογραφηθούν μαζί του και να ζήσουν μια ξεχωριστή στιγμή στον κόσμο του Dog Man.

Έλα να γνωρίσεις από κοντά τον Dog Man και να βγάλεις μαζί του την πιο… ηρωική φωτογραφία!

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4 ετών.

Play Days στα Public με την Κάισσα!

Σάββατο 03 και Σάββατο 10 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκεται στα Public!

Τα Public και η Καισσα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για να παίξουμε, το Σάββατο 03 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 12:00 έως 14:00 σε όλη την Ελλάδα.

Δες το πρόγραμμα εδώ:

Play Days και τον Οκτώβριο με ΚΑΙΣΣΑ στα Public! | Public Events

Σας περιμένουμε!

Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Ελάτε να παίξουμε επιτραπέζια Κάισσα!

Ανακάλυψε αγαπημένα επιτραπέζια και δημιούργησε ακόμα καλύτερες αναμνήσεις με όλη την οικογένεια! Σε περιμένουμε!

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ηλικίες από 4-8 ετών!

Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις του μήνα εδώ