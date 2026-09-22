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Οι εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό!

Επίκαιρες συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις για παιχνίδι έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Τα Play Days του Σεπτεμβρίου

Οι δράσεις Play Days στα Public γεμίζουν τον χρόνο με παιχνίδι, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους! Διαδραστικά events, δημιουργικά workshops, επιδείξεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης, έμπνευσης και συμμετοχής για όλη την οικογένεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Play Days στα Public με την Hasbro!

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Τα Public και η Hasbro προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για παιχνίδι και διασκέδαση, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 12:00 έως τις 14:00 στα καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ:

Play Days με Hasbro & Play-Doh στα Public | Public Events

Σας περιμένουμε!

Ελάτε να παίξουμε παρέα με τα αγαπημένα πλαστοζυμαράκια Play-Doh της Hasbro!



Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4 ετών.

Play Days στα Public με την Κάισσα!

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Τα Public και η Κάισσα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για παιχνίδι και διασκέδαση, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 12:00 έως τις 14:00 σε καταστήματα στην Αθήνα.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ:

Play Days με επιτραπέζια παιχνίδια Κάισσα στα Public | Public Events

Σας περιμένουμε!

Ελάτε να παίξουμε επιτραπέζια Κάισσα!

Ανακαλύψτε αγαπημένα επιτραπέζια και δημιουργήστε ακόμα καλύτερες αναμνήσεις με όλη την οικογένεια! Σας περιμένουμε!

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4-8 ετών.

Play Days στα Public με τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη!

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Τα Public και οι εκδόσεις Χάρτινη Πόλη προσκαλούν τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουνε από κοντά τον κύριο Δυνατό και την κυρία Γελαστούλα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε καταστήματα στην Αθήνα.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ:

Οι Μικροί Κύριοι και οι Μικρές Κυρίες έρχονται στα Public | Public Events

Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις εδώ