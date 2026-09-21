Sneaks preview από το πρώτο επεισόδιο της σειράς.

Το «ΡΙΦΙΦΙ», η σειρά – φαινόμενο του Σωτήρη Τσαφούλια, κάνει πρεμιέρα απόψε στον Alpha.

Μη χάσετε απόψε στις 22:00 – Πρεμιέρα, Επεισόδιο 01

Η Όλγα που δουλεύει ως μηχανικός στην ΕΤΥΔΑΠ, εδώ και δέκα χρόνια ζει μια απόλυτα μοναχική ζωή σε ένα σπίτι πνιγμένο από οδυνηρές αναμνήσεις. Δεν παρεκκλίνει ποτέ από το αυστηρό καθημερινό της πρόγραμμα.

Δουλειά, μια στάση μετά το σχόλασμα στο αγαπημένο της ζαχαροπλαστείο όπου τρώει μόνο μία κουταλιά από πάστα αμυγδάλου, πληρώνει και μετά πηγαίνει σπίτι της.

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Όσοι την γνωρίζουν την θεωρούν μοναχική και καταθλιπτική.

Στην πραγματικότητα η Όλγα ζει και μια άλλη, κρυφή ζωή και μέσα απ’ αυτήν γνωρίζει τον Νίκο, τον Μιχάλη και τον Βάκη.

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Τρείς άντρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες με τις οποίες η Όλγα φροντίζει να προσαρμοστεί ώστε να έρθει όσο πιο κοντά τους μπορεί.

Η Ιστορία του «ΡΙΦΙΦΙ»

Δεκέμβρης 1992. Έξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας… Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό - πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

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Μια ομάδα που οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει. Που όμως έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «Το ριφιφί του αιώνα».

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Κόντρα σε κάθε πιθανότητα καταφέρνουν το ακατόρθωτο. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβοντας τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή και να σκοτωθούν, μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τραπέζης και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς, κλονίζοντας κυριολεκτικά συθέμελα και το τραπεζικό αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

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7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν!

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