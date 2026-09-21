Η απόφαση έρχεται μετά τον αποκλεισμό των CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο και ενώ τα τρία μέσα προαναγγέλλουν δικαστική προσφυγή εναντίον του Τραμπ.

Σε μία κίνηση στήριξης προς το CNN προχωρούν τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ, καθώς τα CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση των τεσσάρων μεγάλων μέσων έρχεται μετά το «μπλόκο» του Αμερικανού προέδρου προς το CNN, το Politico και το MS NOW, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις. Μάλιστα, ο Τραμπ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν αντίστοιχα μέτρα και για άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας», δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε ρήξη με μέσα ενημέρωσης τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι παρουσιάζουν με αρνητικό τρόπο τη διακυβέρνησή του.

Από την επιστροφή του στην προεδρία έχει κινηθεί νομικά εναντίον ή έχει έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με αρκετά μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα. Μεταξύ αυτών έχουν βρεθεί οι New York Times, Wall Street Journal, ενώ ο πρόεδρος έχει συχνά ασκήσει δημόσια κριτική και σε δημοσιογράφους μέσω δηλώσεων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Οι εν λόγω εξελίξεις έρχονται σε κρίσιμες συγκυρίες, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν είναι ακόμα σε εξέλιξη, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμρβρίου πλησιάζουν.

Στη φωτογραφία, από αριστερά: Η ανταποκρίτρια του MS NOW στον Λευκό Οίκο Akayla Gardner, η ανώτερη ανταποκρίτρια του CNN Betsy Klein και η δημοσιογράφος του Politico Cheyenne Haslett, έξω από το συγκρότημα του Λευκού Οίκου, μετά την απαγόρευση εισόδου τους.

Νομικά κινήθηκαν CNN, MS NOW και Politico

Για απόφαση που παραβιάζει κατάφορα τα συνταγματικά τους δικαιώματα να καλύπτουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ κάνουν λόγο τα τρία μέσα.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή δεν του αρέσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αρνητική» κάλυψη, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα κάλυψης μόνο σε μέσα που τον επαινούν.

Επισημαίνουν επίσης ότι το κοινό δικαιούται να έχει «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του.

«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν CNN, MS NOW και Politico.

Απειλή στην εθνική ασφάλεια τα Fake News

Και ενώ το CNN, το MS NOW και το Politico προχωρούν σε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τον αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικάνος πρόεδρος τοποθετήθηκε επί του θέματος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial.

«Ο Λευκός Οίκος δεν διεξάγει επίθεση κατά του Ελεύθερου Τύπου, κάτι που σέβομαι. Εξαπολύει επίθεση κατά των Fake News, κάτι που έχει εξαπλωθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας ΗΠΑ. Είναι διεφθαρμένα, στοχευμένεα, διαβρωτικά, πλήρως συντονισμένα και τελείως εκτός ελέγχου.

Είναι απειλή στην Εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να τα σταματήσουμε τώρα!» έγραψε ο Τραμπ.