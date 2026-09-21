Ανοιχτό μέτωπο και με τα Μέσα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση αποκλεισμού τους από τον Λευκό Οίκο.

Την ανησυχία του για την πορεία των τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ καλώντας σε λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία έχει δυστυχώς χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας πετρελαίου της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ένας μεγάλος αριθμός των διυλιστηρίων πετρελαίου (της Ρωσίας) έχουν ανατιναχθεί και είναι, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας. Αυτός ο γελοίος και χωρίς τέλος πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να λήξει.

Ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει καθώς 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, σκοτώνονται κάθε μήνα. Το ντροπή» έγραψε Τραμπ σε ανάρτησή του στα social media.

Απειλή στην εθνική ασφάλεια τα Fake News

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και άλλα ανοιχτά μέτωπα. Μετά την απόφασή του να αποκλείσει κορυφαία Μέσα από τον Λευκό Οίκο.

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Το CNN, το MS NOW και το Politico μετά την απόφαση αυτή, προχωρούν σε αγωγή κατά της κυβέρνησης για τον αποκλεισμό από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δεν το άφησε ασχολίαστο «Ο Λευκός Οίκος δεν διεξάγει επίθεση κατά του Ελεύθερου Τύπου, κάτι πουσέβομαι. Εξαπολύει επίθεση κατά των Fake News, κάτι που έχει εξαπλωθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας ΗΠΑ. Είναι διεφθαρμένα, στοχευμένεα, διαβρωτικά, πλήρως συντονισμένα και τελείως εκτός ελέγχου.

Είναι απειλή στην Εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να τα σταματήσουμε τώρα!» έγραψε ο Τραμπ.