Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» απάντησε στην κριτική που δέχθηκε για τις αναφορές της στην κβαντική ιατρική και άσκησε νέα κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρείων αλλά και στη συζήτηση που έχει προκαλέσει η αναφορά της στην κβαντική τεχνολογία στην ιατρική τοποθετήθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα μαζί», η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τις δηλώσεις της, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζεται το ζήτημα των ελέγχων στον χώρο της Υγείας.

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«Είναι δουλειά της Πολιτείας να ελέγχει τα ιατρεία»

Με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη, η Μαρία Καρυστιανού έθεσε στο επίκεντρο την ευθύνη των αρμόδιων κρατικών φορέων για την εποπτεία των ιδιωτικών ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται σε αυτά.

Όπως υποστήριξε, οι πολίτες δεν είναι δυνατόν να καλούνται να διαπιστώνουν μόνοι τους εάν ένας χώρος διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες ή εάν οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται εκεί επιτρέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

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Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ευθύνη της Πολιτείας και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να μεταφέρεται στον ασθενή η υποχρέωση να ερευνά εάν ένα ιατρείο είναι νόμιμο και εάν ο γιατρός έχει την απαιτούμενη πιστοποίηση για τις πράξεις που πραγματοποιεί.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους, τις άδειες και τις καταγγελίες που αφορούν το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και ευρύτερα τα κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες.

Η αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τόσο την υπόθεση Μαζωνάκη όσο και παλαιότερες δραστηριότητές του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην παλαιότερη προώθηση προϊόντων όπως τα λεγόμενα «νανογιλέκα», θέτοντας ερωτήματα για τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν σχετικά με τις ιδιότητές τους.

Η ίδια διερωτήθηκε εάν ο υπουργός θεωρούσε πράγματι ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν θεραπευτικές ιδιότητες και υποστήριξε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη θεσμική αντιμετώπιση.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν πολιτική κριτική της Καρυστιανού προς τον υπουργό Υγείας.

«Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής»

Ιδιαίτερο μέρος της συνέντευξης αφορούσε την κβαντική φυσική και τις πιθανές εφαρμογές της στον χώρο της Ιατρικής.

Η Καρυστιανού υπερασπίστηκε τις προηγούμενες αναφορές της στην κβαντική τεχνολογία, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να συμβάλει μελλοντικά στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών.

Έκανε ειδική αναφορά στους λεγόμενους «κβαντικούς τομογράφους», υποστηρίζοντας ότι στο μέλλον μπορούν να προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη ακρίβεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και να συνδυάζουν διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές.

Η ίδια υποστήριξε ότι η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών δεν θα πρέπει να απορρίπτεται λόγω άγνοιας ή επιφυλάξεων, αλλά να εξετάζεται με βάση την επιστημονική έρευνα και τα διαθέσιμα δεδομένα.

Τι απάντησε για τον όρο «ολιστική παιδίατρος»

Η πρόεδρος του κινήματος ρωτήθηκε και για τον χαρακτηρισμό «ολιστική παιδίατρος» που χρησιμοποιεί.

Η ίδια εξήγησε ότι με τον όρο «ολιστική» περιγράφει μια συνολική προσέγγιση του παιδιατρικού ασθενούς και όχι μια πρακτική που περιορίζεται στην αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης ασθένειας.

Όπως ανέφερε, η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει και την πρόληψη και τη γενικότερη παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι ο παιδίατρος οφείλει να αντιμετωπίζει τον ασθενή ως σύνολο.