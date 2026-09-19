Για να πειραματιστεί με τις πρώτες συνταγές, ο Νίκολ αξιοποίησε και τις γνώσεις του πατέρα του, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός.

Όταν ο Άντριου Νίκολ αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ το 2008, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ότι μερικά χρόνια αργότερα θα άφηνε πίσω του τα γραφεία μιας μεγάλης δικηγορικής εταιρείας για να ασχοληθεί με την παραγωγή σαπουνιών, κεριών και προϊόντων αρωματισμού.

Όπως αναφέρει το cnbc, ο γεννημένος στη Νότια Αφρική επιχειρηματίας ακολούθησε αρχικά τον δρόμο που έμοιαζε σχεδόν αυτονόητος για έναν απόφοιτο του Χάρβαρντ. Εργάστηκε ως δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία της Νέας Υόρκης, απολαμβάνοντας έναν υψηλό μισθό που ξεκινούσε περίπου από τα 180.000 δολάρια ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους.

Η δουλειά, όπως ο ίδιος την περιγράφει, ήταν ενδιαφέρουσα και εκπαιδευτική. Ωστόσο, σταδιακά συνειδητοποίησε ότι αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο δεν ήταν η ίδια η νομική επιστήμη, αλλά η επιχειρηματική στρατηγική.

«Ήθελα να βρίσκομαι πιο κοντά σε αυτό το κομμάτι», έχει εξηγήσει. Και ο δρόμος που επέλεξε ήταν να γίνει ο ίδιος επιχειρηματίας.

Από τα νομικά γραφεία στην επιχειρηματικότητα

Η απόφαση να εγκαταλείψει μια εξαιρετικά άνετη επαγγελματική πορεία δεν ήταν εύκολη.

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Ο Νίκολ πέρασε, όπως λέει, από μια ζωή με εξασφαλισμένο εισόδημα σε μια κατάσταση όπου δεν γνώριζε από πού θα προερχόταν το επόμενο εισόδημά του.

Πριν στραφεί στην αγορά των προϊόντων προσωπικής φροντίδας, είχε ήδη αποκτήσει επιχειρηματική εμπειρία ως συνιδρυτής του TripExpert, μιας πλατφόρμας που συγκέντρωνε επαγγελματικές ταξιδιωτικές κριτικές.

Η επιχείρηση είχε αναπτυχθεί, όμως η πανδημία Covid-19 προκάλεσε ισχυρό πλήγμα στον ταξιδιωτικό κλάδο και ανάγκασε τον Νίκολ να αναζητήσει την επόμενη επιχειρηματική του ευκαιρία.

Αυτή τη φορά, η έμπνευση ήρθε από κάτι πολύ πιο καθημερινό: τα σαπούνια, τα κεριά και τα προϊόντα αρωματισμού που χρησιμοποιούνται στο σπίτι.

Η ιδέα γεννήθηκε από ένα πρόβλημα

Ο Νίκολ είχε παρατηρήσει ότι οι καταναλωτές ήταν διατεθειμένοι να πληρώνουν σημαντικά ποσά για premium προϊόντα αρωματισμού, αλλά αντιμετώπιζαν ένα πρακτικό πρόβλημα: όταν το προϊόν τελείωνε, συχνά έπρεπε να αγοράσουν ολόκληρη τη συσκευασία από την αρχή.

Αυτό, κατά την άποψή του, δημιουργούσε μια αντίφαση.

Στη μαζική αγορά είχαν ήδη εμφανιστεί προϊόντα με ανταλλακτικές συσκευασίες και λύσεις που περιόριζαν τη σπατάλη. Στην κατηγορία των ακριβότερων, πολυτελών προϊόντων, όμως, οι επιλογές ήταν πολύ πιο περιορισμένες.

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για μια εταιρεία που θα συνδύαζε premium αισθητική και αρώματα με πιο προσιτές τιμές και δυνατότητα αναπλήρωσης.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η Element Brooklyn.

Το «εργαστήριο» ήταν ένα KitchenAid

Για να πειραματιστεί με τις πρώτες συνταγές, ο Νίκολ αξιοποίησε και τις γνώσεις του πατέρα του, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός.

Οι πρώτες παρτίδες σαπουνιού παρασκευάστηκαν με εξαιρετικά απλά μέσα. Ανάμεσα στον βασικό εξοπλισμό βρισκόταν ένα KitchenAid αξίας περίπου 300 δολαρίων.

Ο ίδιος θεωρούσε ότι η παραγωγή σαπουνιού δεν ήταν τόσο μυστηριώδης όσο μπορεί να φαίνεται στον καταναλωτή. Πίσω από το προϊόν υπάρχουν συγκεκριμένες επιστημονικές αρχές, τις οποίες μπορούσε να κατανοήσει και να αξιοποιήσει.

Το πρώτο προϊόν της Element Brooklyn ήταν το Mandarin Crush, ένα αρωματικό σαπούνι χεριών που κυκλοφόρησε στην τιμή των 19 δολαρίων.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και το προϊόν εξαντλήθηκε.

Η δύναμη των social media

Το πρώτο μεγάλο σημάδι ότι η ιδέα μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματική επιχείρηση ήρθε από τα social media.

Πρώιμοι πελάτες άρχισαν να μοιράζονται τα προϊόντα της εταιρείας σε TikTok και Instagram Reels, παρουσιάζοντάς τα ως έναν τρόπο να αποκτήσουν την αίσθηση ενός ακριβού, πολυτελούς προϊόντος χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν αντίστοιχη τιμή.

Η εταιρεία άρχισε έτσι να χτίζει το brand της γύρω από μια απλή υπόσχεση: ποιοτικά αρώματα και αισθητική πολυτελείας, σε τιμές που είναι πιο προσιτές και με δυνατότητα αναπλήρωσης.

Σήμερα, ένα κερί της Element Brooklyn κοστίζει περίπου 25 δολάρια, ενώ τα ανταλλακτικά διατίθενται σε ακόμη χαμηλότερη τιμή.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί, μάλιστα, γνωστά luxury αρώματα ως σημεία αναφοράς για τα δικά της προϊόντα. Ενδεικτικά, το κερί «In Full Bloom», που πωλείται περίπου 23 δολάρια, παρουσιάζεται ως αντίστοιχο σε αρωματικό προφίλ με το πολύ ακριβότερο Diptyque Baies.

Το επιχειρηματικό μοντέλο των ανταλλακτικών

Η δυνατότητα αναπλήρωσης δεν αποτέλεσε μόνο στοιχείο βιωσιμότητας για την Element Brooklyn. Έγινε και μέρος της επιχειρηματικής της στρατηγικής.

Ο πελάτης δεν χρειάζεται να αγοράζει κάθε φορά καινούργιο δοχείο. Μπορεί να κρατήσει τη συσκευασία και να προμηθευτεί μόνο το ανταλλακτικό.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει τα απορρίμματα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί έναν μηχανισμό επαναλαμβανόμενων αγορών.

Παράλληλα, η Element Brooklyn έχει αρχίσει να επεκτείνεται πέρα από τους μεμονωμένους καταναλωτές, συνεργαζόμενη με γυμναστήρια, spa και άλλες επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμίσουν την εμπειρία των πελατών τους.

Από το μίξερ των $300 στα εκατομμύρια

Η μικρή παραγωγή που ξεκίνησε με ένα KitchenAid έχει πλέον μετατραπεί σε μια πολύ μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Νίκολ, η Element Brooklyn κατέγραψε έσοδα άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη χρονιά, ενώ είχε θέσει ως στόχο να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα το 2025.

Η καθημερινότητά του σήμερα απέχει πολύ από εκείνη ενός δικηγόρου σε μεγάλο γραφείο της Νέας Υόρκης. Αντί για κοστούμι και γραβάτα, περνά χρόνο στην αποθήκη, ασχολείται με παραγγελίες, logistics, παραγωγή και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Και παρότι η νέα δουλειά είναι σαφώς πιο απαιτητική σε πρακτικό επίπεδο, ο ίδιος δεν φαίνεται να μετανιώνει για την απόφαση.

Για τον Νίκολ, η μετάβαση από τη δικηγορία στην επιχειρηματικότητα δεν ήταν απλώς αλλαγή επαγγέλματος. Ήταν η επιλογή να εγκαταλείψει μια ασφαλή και ιδιαίτερα επικερδή διαδρομή για να δημιουργήσει κάτι δικό του.

Και η ιστορία της Element Brooklyn δείχνει, τουλάχιστον στην περίπτωσή του, ότι μια επιχειρηματική ιδέα δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξεκινήσει με ένα μεγάλο εργαστήριο, μια τεράστια επένδυση ή έναν στρατό εργαζομένων. Μερικές φορές μπορεί να ξεκινήσει από ένα πρόβλημα της καθημερινότητας, μια απλή ιδέα και ένα μίξερ 300 δολαρίων.