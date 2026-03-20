Σύμφωνα με τις κατηγορίες, το Χάρβαρντ φέρεται να απέφυγε σκόπιμα την εφαρμογή των κανονισμών του όταν τα θύματα ήταν Εβραίοι ή Ισραηλινοί.

Στα άκρα έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ και του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του, κατηγορώντας τη διοίκηση του πανεπιστημίου για άνιση μεταχείριση και διακρίσεις εις βάρος Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών.

Η προσφυγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης και υποστηρίζει ότι το Χάρβαρντ επέδειξε συστηματική αδιαφορία απέναντι σε περιστατικά εχθρότητας εντός της πανεπιστημιούπολης. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, το ίδρυμα φέρεται να απέφυγε σκόπιμα την εφαρμογή των κανονισμών του όταν τα θύματα ήταν Εβραίοι ή Ισραηλινοί.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η στάση αυτή έστειλε το μήνυμα ότι η αδράνεια δεν ήταν τυχαία, αλλά συνειδητή επιλογή, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες ομάδες να αισθάνονται αποκλεισμένες και να στερούνται ίσης πρόσβασης στην εκπαιδευτική κοινότητα του Χάρβαρντ. Μέχρι στιγμής, το πανεπιστήμιο δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση για την υπόθεση.

Η αγωγή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πιέσεων της κυβέρνησης Τραμπ προς το Χάρβαρντ. Πριν από περίπου δύο μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξετάζεται συμβιβασμός ύψους έως και 1 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο ερευνών για τις πολιτικές του ιδρύματος. Παράλληλα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε αποσυρθεί προηγούμενο αίτημα για καταβολή 200 εκατ. δολαρίων.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο είχε προηγηθεί νέα δικαστική ενέργεια από την πλευρά της κυβέρνησης, με την οποία κατηγορούσε το πανεπιστήμιο ότι δεν συμμορφώνεται με ομοσπονδιακή έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε η παράδοση εγγράφων προκειμένου να διαπιστωθεί αν το Χάρβαρντ έκανε παράνομη χρήση φυλετικών κριτηρίων στις διαδικασίες εισαγωγής φοιτητών.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα όπως οι διακρίσεις, η ελευθερία της έκφρασης και η λειτουργία των πανεπιστημίων.

Με πληροφορίες Reuters