Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ανακοίνωσε νωρίτερα πως επλήγη αμερικανική φρεγάτα που αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές των Φρουρών της Επανάστασης. Για «κατασκευασμένη» είδηση κάνει λόγο η Ουάσιγνκτον.

Επιβεβαιώνονται το μεσημέρι της Δευτέρας οι ανησυχίες στελεχών της ναυτιλίας για την αμερικανική «Επιχείρηση Ελευθερία» που απειλεί να τινάξει «στον αέρα» την κατάπαυση πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τοπικές πηγές, μετέδωσε πως δύο πύραυλοι έπληξαν πλοίο του αμερικανικού ναυτικού κοντά στο νησί Τζασκ, αφού αγνόησε προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης - κάτι που διαψεύδεται από την Ουάσινγκτον, η οποία κάνει λόγο για «κατασκευασμένη» είδηση.

«Δεν έχει πληγεί κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την "Επιχείρηση Ελευθερία" και επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια», έγραψε στο X η CENTCOM.

{https://x.com/CENTCOM/status/2051255832055001176}

Λίγο αργότερα, το Fars Plus, μέσο που συνδέεται με το πρακτορείο Fars, δημοσίευσε δύο ηχητικά μηνύματα που αποδίδονται στους Φρουρούς της Επανάστασης. Πρόκειται, πρακτικά, για προειδοποιήσεις στα περσικά και στα αγγλικά προς πλοία στον Κόλπο, στο Στενό του Ορμούζ και στη Θάλασσα του Ομάν: «Αυτή είναι σοβαρή προειδοποίηση από τις ναυτικές δυνάμεις των IRGC. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό και η διέλευση μέσω αυτού χωρίς την άδεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εκτός της καθορισμένης διαδρομής απαγορεύεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν οποιοδήποτε πλοίο περάσει χωρίς άδεια στο γεωγραφικό μήκος 56°00′ Ανατολικά στον Περσικό Κόλπο και στο γεωγραφικό πλάτος 25°40′ Βόρεια στη Θάλασσα του Ομάν, θα δεχθεί πλήγμα και θα καταστραφεί.»

Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου

Καθώς επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, ανοδικά κινούνται για ακόμη μία φορά οι τιμές του πετρελαίου.

Το Brent, το οποίο καθορίζει την τιμή για το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως, ενισχύεται κατά 3,8% στα 112,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI, το αμερικανικό σημείο αναφοράς, καταγράφει παρόμοια άνοδο στα 105,6 δολάρια το βαρέλι.

Τα σημερινά επεισόδια στα Στενά σημειώνονται μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα την επιχείρηση «Project Freedom», με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 αεροσκαφών ξηράς και θαλάσσης και 15.000 στρατιωτικών.

«Χρειάζονται και οι δύο πλευρές για να αρθεί ο αποκλεισμός - όχι μόνο η μία», δήλωνε νωρίτερα στο CNN ο Μπιέρν Χόιγκααρντ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης πλοίων Anglo-Eastern. «Η μία πλευρά μπορεί να διαμηνύει πως είναι πρόθυμη να επιτρέψει τη διέλευση ορισμένων πλοίων, αλλά αν η άλλη πλευρά δεν το αποδεχθεί στην πράξη, αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά την πραγματικότητα στη θάλασσα».

Ο ιρανικός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι ναυτικές του δυνάμεις εμπόδισαν αμερικανικά πολεμικά πλοία να εισέλθουν στο Στενό του Ορμούζ, επαναλαμβάνοντας την «σταθερή και άμεση προειδοποίηση» της Τεχεράνης.

«Η επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ για διατάραξη της τρέχουσας κατάστασης δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα από τά να περιπλέξει την κατάσταση και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων σε αυτή την περιοχή», μετέδιδε το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο τον υποστράτηγο Αλί Αμπντολάχι.

ΗΑΕ: Χτυπήθηκε τάνκερ της Adnoc στα Στενά

Το μεσημέρι της Δευτέρας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαβ ότι ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με την Adnoc, την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της χώρας, χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όπως προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση, «αυτή η επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ψηφίσματος 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ενώ «η στόχευση της εμπορικής ναυσιπλοΐας και η χρήση του Στενού του Ορμούζ ως εργαλείου οικονομικού εξαναγκασμού αποτελούν πράξεις πειρατείας από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και συνιστούν άμεση απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής, τους λαούς της και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.»