Πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ όπως είχε προαναγγείλει από βήματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το αίτημα υπογράφεται από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο του κόμματος.

Στην πρόταση του, το ΠΑΣΟΚ ζητά τη σύσταση εξεταστικής ώστε να διερευνηθούν και να διαλευκανθούν πλήρως η υπόθεση της «παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια», της «εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και «της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής».

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ ζητά να διερευνηθεί πλήρως, «εαν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, μέσω του ΚΕΤΥΑΚ ή μη, από παρακλάδια της ίδιας ή άλλων κρατικών υπηρεσιών και ποια πρόσωπα, παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση».

Παράλληλα, όπως αναφέρεται η σύσταση εξεταστικής έχει σκοπό να δειερευνηθει «πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν με τους καταδικασθέντες και τους συνεργάτες τους», «ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα», «ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με την Δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές και σε ποιες περιπτώσεις η πράξη δεν ολοκληρώθηκε και άρα υπάρχει απόπειρα».

Παράλληλα χήρα εξηγήσεις για το «ποιοι και με ποιο τρόπο μεθόδευσαν την συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας», και για το αν όλα τα παραπάνω «ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Τι προβλέπεται

Η σύσταση εξεταστικής επιτροπής αποτελεί δικαίωμα και της μειοψηφίας μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2019, καθώς αρκεί η πρόταση να υπογράφεται από 10 βουλευτες και η υπερψήφισή της από 120 βουλευτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής: «Μετά από πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών, η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο, ανά κοινοβουλευτική περίοδο, εξεταστικές επιτροπές, με απόφαση που λαμβάνεται από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, και υπό την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Συντάγματος».

Υπενθυμίζεται πως το ίδιο άρθρο προβλέπει, πως το δικαίωμα της μειοψηφίας αφορά σε ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα.



Τον Αύγουστο του 2022 η Ολομέλεια είχε εγκρίνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, με 142 θετικές ψήφους από την αντιπολίτευση.

