Οι τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού WTI στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, λίγα λεπτά μετά τις πληροφορίες πως ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ, έπειτα από τον ισχυρισμό του ιρανικού ναυτικού ότι απέτρεψε δύο αμερικανικά πλοία από το να εισέλθουν στη θαλάσσια οδό, αλλά και τις πληροφορίες για επίθεση με drones σε πλοίο του πολεμικού ναυτικού.

Το Brent, το οποίο καθορίζει την τιμή για το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως, ενισχύεται κατά 3,8% στα 112,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI, το αμερικανικό σημείο αναφοράς, καταγράφει παρόμοια άνοδο στα 105,6 δολάρια το βαρέλι. (Για λόγους σύγκρισης, το πετρέλαιο διαπραγματεύεται ως συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, που σημαίνει συμφωνία αγοράς ή πώλησης σε καθορισμένη τιμή για μελλοντική ημερομηνία. Η τιμή του WTI τη Δευτέρα αφορά πετρέλαιο για παράδοση τον Ιούνιο, ενώ το Brent αφορά παράδοση τον Ιούλιο.)

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν σημειώσει προσωρινή πτώση νωρίτερα τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για σχέδιο καθοδήγησης πλοίων έξω από το Στενό του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι θα «υποστηρίξει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν ελεύθερα από τον κρίσιμο διεθνή εμπορικό διάδρομο».

Έπειτα ωστόσο από τις τελευταίες εξελίξεις, παραμένει σκεπτικισμός για το αν μια αμερικανική ναυτική συνοδεία θα ήταν επαρκής ώστε να επανέλθει η διέλευση πετρελαιοφόρων σε μεγάλη κλίμακα.

Τουλάχιστον προς το παρόν, οι τιμές του αργού πετρελαίου αντικατοπτρίζουν «όχι μόνο τη διακοπή, αλλά και τον κίνδυνο η διακοπή να παραταθεί», σύμφωνα με τον Stephen Innes, διαχειριστικό εταίρο της SPI Asset Management. «Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε μια αναμέτρηση που μοιάζει λιγότερο με διπλωματία και περισσότερο με δύο κεντρικές τράπεζες που προκαλούν η μία την άλλη να υποχωρήσει», έγραψε σε σημείωμά του τη Δευτέρα.

Σημειώνεται πως την ίδια ώρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών δείχνουν ένα ελαφρώς πιο αδύναμο άνοιγμα, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να κινούνται επίσης χαμηλότερα στο Παρίσι και στη Φρανκφούρτη. Στην Ασία, ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi έκλεισε με άνοδο 5% τη Δευτέρα, λόγω ράλι στις εταιρείες ημιαγωγών. Τα χρηματιστήρια σε Ιαπωνία, Κίνα και Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν κλειστά σήμερα λόγω αργιών.