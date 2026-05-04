Δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας το ζήτημά μας, είναι η Νέα Δημοκρατία, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Παράδοξο» χαρακτήρισε ο Κώστας Τσουκαλάς το γεγονός ότι «ενώ καταρρέει μια κυβέρνηση από τα σκάνδαλα και δημιουργεί συνεχώς ανισότητες, εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη, ένα μέρος της ελάσσονος αντιπολίτευσης επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ για μικροπολιτικούς λόγους».

«Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία αυτή γιατί, όσο και αν άθελά τους άλλες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να δώσουν σωσίβιο, στον καταρρέοντα κ. Μητσοτάκη, εμείς δεν θα το κάνουμε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας τα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Τετραήμερα εργασία

Σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε:

«Εμείς ανοίγουμε τον διάλογο για τη μείωση των ωρών απασχόλησης. Πρέπει να προχωρήσουμε στη νέα σύγκλιση με την Ευρώπη. Να δούμε πως θα μειώσουμε τις ώρες απασχόλησης και θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα που είναι στα τάρταρα. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι σήμερα στο 52% του μέσου όρου της Ευρωζώνης και στο 57% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ενώ οι Έλληνες δουλεύουν 39,8 ώρες. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 36 ώρες την εβδομάδα».



«Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει ποια είναι η θέση της στο ζήτημα αυτό», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς και υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί η κα Κεραμέως να επικαλείται τα μανάβικα και να προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών όταν έχουμε πει ξεκάθαρα ότι η πρότασή μας αφορά σε επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας.Γιατί δεν αναρωτιέται τι θα πει σε έναν προσοντούχο, ο οποίος γνωρίζει πληροφορική και δουλεύει σε HR μιας μεγάλης επιχείρησης, που λόγω της κακής οργάνωσης του χρόνου του δουλεύει πάρα πολλές ώρες και έχει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο; Σ’ έναν μηχανικό ή ένα νέο επιστήμονα; Αυτούς βάζει απέναντι; Ας ψάξει η υπουργός να δει τι γίνεται σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Ισλανδία και η Ολλανδία. Μάλιστα, στην τελευταία το σύνολο των εργαζομένων δουλεύει κατά μέσο όρο 32 ώρες την εβδομάδα. Σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, πάει ανάλογα με τους κλάδους και εκεί – που υπήρξε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα - μετά τη λήξη αυτού, το 92% των εταιριών επέλεξε να συνεχίζει την εφαρμογή του. Στην Ολλανδία το 86% επέλεξε να συνεχιστεί. Στη Γερμανία το αντίστοιχο πρόγραμμα που αφορούσε ένα μεγάλο μέρος επιχειρήσεων, το 95% το αξιολόγησε θετικά, το 85% ανέφερε αύξηση απόδοσης και 70% αύξηση παραγωγικότητας. Άρα εδώ θα πρέπει να μας πει γιατί αντιδρά τόσο αμυντικά η κυβέρνηση».

«Δεν είναι ο Αλ. Τσίπρας το ζήτημά μας, η ΝΔ είναι»

Ερωτηθείς, παράλληλα, για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι «σημασία δεν έχει μόνο τι αναφέρεται στο κείμενο αλλά και ποιος το λέει. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα να εκτεθεί πολιτικά, να βγάλει το μανιφέστο του και να τον αξιολογήσει ο κόσμος - όπως τον έχει αξιολογήσει ήδη και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας το ζήτημά μας, είναι η Νέα Δημοκρατία».

Αιχμές για δημοσκοπήσεις

Ως προς τις δημοσκοπήσεις σχολίασε: «Έχουμε δημοσκοπήσεις που λένε διαφορετικά πράγματα άρα οι ίδιες αμφισβητούν η μία την άλλη. Προφανώς όταν βλέπεις δημοσκοπήσεις με διαφορά δύο ημερών στη μία η Νέα Δημοκρατία να καταρρέει και στην άλλη να ανεβαίνει, στο ίδιο διάστημα δεν είναι εύκολο να ευσταθούν και οι δύο. Πέρασε μια εβδομάδα στην οποία η Νέα Δημοκρατία απεδείχθη περίτρανα ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη, αποκαλύφθηκε ότι ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος αρχειοθέτησε την υπόθεση ήταν ο ίδιος εμπλεκόμενος και είχε δώσει την εντολή και την άδεια για να παρακολουθηθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ο κ. Μυλωνάκης και είναι η ίδια βδομάδα στην οποία η κυβέρνηση δηλώνει ευθαρσώς ότι το πρόγραμμά της είναι οι 50 ώρες εργασίας. Μέσα σε μία εβδομάδα που είχαμε προανακριτικές και εξεταστικές, ξαφνικά η κυβέρνηση απογειώνεται δημοσκοπικά;».



Τέλος, στον απόηχο της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού που κάνει λόγο για φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Τσουκαλάς διευκρίνισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης μία ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά το ανώτατο όριο πιστώσεων, προσπαθεί να την εμφανίσει σαν εθνική πρωτοβουλία» και εξήγησε:

«Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε φορά η ευρωπαϊκή οδηγία δείχνει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό κάθε χώρα πρέπει να το εξειδικεύσει με μία πρωτοβουλία δική της. Τι κάνει πολύ συχνά αυτή η κυβέρνηση; Πετσοκόβει τις οδηγίες. Γι' αυτό και εμείς λέμε να περιμένουμε να δούμε και τι θα φέρουνε. Μάλλον εκείνο που θα φέρουνε θα αφορά πολύ λιγότερους από ό,τι είναι το πνεύμα της οδηγίας. Είναι ψέμα ότι άργησαν ένα χρόνο να την ενσωματώσουν; Είναι ψέμα ότι αν δεν ενσωματωνόταν έως τον Νοέμβριο του 2026 θα είχαμε κυρώσεις; Είναι ψέμα ότι έχουμε τα πιο υψηλά επιτόκια νέων καταναλωτικών δανείων, στο 9,7% - την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται στο 7,2%; Είναι ψέμα ότι ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία προστασίας της α’ κατοικίας εδώ γίνονται πλειστηριασμοί;».