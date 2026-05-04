Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε το Project Freedom (Επιχείρηση Ελευθερία) «ανθρωπιστική χειρονομία». Το αντικείμενο της επιχείρησης μένει να αποσαφηνιστεί σήμερα Δευτέρα.

Στελέχη της ναυτιλίας εκφράζουν επιφυλάξεις για το Project Freedom, την αμερικανική επιχείρηση που ξεκινά σήμερα Δευτέρα με στόχο την καθοδήγηση εγκλωβισμένων ουδέτερων πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Χρειάζονται και οι δύο πλευρές για να αρθεί ο αποκλεισμός - όχι μόνο η μία», δηλώνει στο CNN ο Μπιέρν Χόιγκααρντ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης πλοίων Anglo-Eastern. «Η μία πλευρά μπορεί να διαμηνύει πως είναι πρόθυμη να επιτρέψει τη διέλευση ορισμένων πλοίων, αλλά αν η άλλη πλευρά δεν το αποδεχθεί στην πράξη, αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά την πραγματικότητα στη θάλασσα».

«Οι ανακοινώσεις είναι ένα πράγμα - η ασφαλής και προβλέψιμη διέλευση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό».

«Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου έχει δηλώσει ότι τέτοιες κινήσεις "θα θεωρηθούν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός". Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», τονίζει ο Ρίτσαρντ Χεξτ, πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Χονγκ Κονγκ.

Ο δηλωμένος στόχος της αμερικανικής επιχείρησης είναι η «αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης και 15.000 στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με τον διοικητή της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, «η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι ουσιώδης για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, καθώς παράλληλα διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό».

Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει στο CNN πως η επιχείρηση δεν αποτελεί αποστολή συνοδείας. Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και ποιες χώρες θα ωφεληθούν από αυτήν.

To Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ δημιούργησαν μια «ενισχυμένη ζώνη ασφάλειας» νότια των συνήθων θαλάσσιων διαδρομών, ενώ κάλεσε τους ναυτιλλομένους να συντονίζονται στενά με τις αρχές του Ομάν «λόγω του υψηλού όγκου κυκλοφορίας που αναμένεται». Τα στενά βρίσκονται ανάμεσα σε ιρανική και ομανική επικράτεια.

Το κέντρο προειδοποίησε ότι η διέλευση κοντά στις καθιερωμένες διαδρομές, γνωστές ως σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας, «θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της παρουσίας ναρκών που δεν έχουν ακόμη πλήρως χαρτογραφηθεί και εξουδετερωθεί».

Σημειώνεται πως πριν από την ανακοίνωση του Project Freedom, δεξαμενόπλοιο φέρεται να επλήγη από άγνωστα βλήματα στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Το περιστατικό υπογραμμίζει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όλα τα πλοία κατά τη διέλευση από τη συγκεκριμένη κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο.Η κρίση έχειπροκαλέσει ελλείψεις τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και νερού σε ορισμένα πλοία, αναγκάζοντας τα πληρώματα να κάνουν δελτίο στα αποθέματα, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν κόπωση και έντονη ψυχολογική πίεση.