Σύμφωνα με την Moody’s Analytics, μια παρατεταμένη διατήρηση των τιμών του Μπρεντ κοντά στα 125 δολάρια το βαρέλι θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, καθώς οι αγορές αξιολογούν την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων από τα Στενά του Ορμουζ, εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Το αργό διαμορφώνεται στα 102,06 δολάρια καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,12 δολαρίων ή 0,12%, ενώ το Μπρεντ συνεχίζει την ανοδική του πορεία, φτάνοντας τα 108,62 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη 0,45 δολαρίων ή 0,42%.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη, καθώς ο αποκλεισμός της στρατηγικής αυτής διόδου —από την οποία πριν την έναρξη της σύγκρουσης διέρχονταν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας— έχει ουσιαστικά παραλύσει τη ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations, δεξαμενόπλοιο επλήγη από βλήματα βόρεια της πόλης Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναδεικνύοντας τους αυξημένους κινδύνους για τα πλοία στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social την έναρξη της επιχείρησης «Project Freedom», με στόχο την απελευθέρωση εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιχείρηση επικεντρώνεται κυρίως σε πλοία ουδέτερων χωρών, με την υποστήριξη σημαντικών στρατιωτικών δυνάμεων. Όπως γνωστοποίησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η αποστολή θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικούς.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές αξιολογούν και τις εξελίξεις στον οργανισμό ΟΠΕΚ+, ο οποίος συμφώνησε σε αύξηση της παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη συμμαχία.

Σύμφωνα με την Moody’s Analytics, μια παρατεταμένη διατήρηση των τιμών του Μπρεντ κοντά στα 125 δολάρια το βαρέλι θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση, τονίζοντας ότι «δεν απαιτείται μεγάλη περαιτέρω άνοδος για να προκληθεί επιβράδυνση σε παγκόσμιο επίπεδο».