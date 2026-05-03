Ανακοίνωθηκε σήμερα. Πόσοι θα λάβουν το ποσό.

Χρηματικό ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ θα λάβουν μαθητές που θα δώσουν Πανελλήνιες και θα μπουν σε ένα πανεπιστήμιο.

Την ανακοίνωση έκανε το πρωί της Κυριακής (3/5) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε, συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι:

«Έχω και μερικά ευχάριστα νέα για τους νέους μας στην ύπαιθρο: από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ.

Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

