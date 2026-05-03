Η φετινή Πρωτομαγιά ήταν μια από τις πιο ψυχρές των τελευταίων δεκαετιών.

Απίστευτες είναι οι εικόνες από την Πάρνηθα αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας όπου χιόνισε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Το σκηνικό θυμίζει χειμώνα και όπως ανέφερε και ο Κώστας Λαγουβάρδος, η φετινή ήταν «μια από τις πιο ψυχρές Πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών. 23-24 βαθμοί σε Στοκχόλμη, Λονδίνο, Παρίσι και Βρυξέλλες, 12-13 στην Αθήνα».

Εικόνες από την Πάρνηθα:

Στα λευκά και η Πεντέλη αλλά και οι κορυφές του Υμηττού ενώ η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω, για παν ενδεχόμενο.

Αρκετά από τα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν ντυθεί στα λευκά με το χιόνι να φτάνει αρκετούς πόντους ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης οι αυλές και οι δρόμοι άσπρισαν από το χαλάζι.

Μοναδικές είναι οι εικόνες και σε Παρνασσό, Χάνια Πηλίου, στην ορεινή Κορινθία και τα Καλάβρυτα, αν και γενικά δεν παρατηρούνται προβλήματα.