Νέα μελέτη δείχνει ότι μικρές δόσεις του αντιβιοτικού μινοκυκλίνη μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού.

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοπτική για την αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού: τη χρήση χαμηλών δόσεων ενός γνωστού αντιβιοτικού, της μινοκυκλίνης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι, σε ποσότητες μικρότερες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση βακτηριακών λοιμώξεων, το φάρμακο μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη μείωση των συμπτωμάτων του πανικού, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στη θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Σάο Πάολο (UNESP) και στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο (UFRJ). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι η μινοκυκλίνη μπορεί να έχει δράση παρόμοια με εκείνη της κλοναζεπάμης, ενός από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα για τις κρίσεις πανικού, γνωστό ευρύτερα με την εμπορική ονομασία Rivotril.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την κλοναζεπάμη, η οποία δρα άμεσα στο νευρικό σύστημα επηρεάζοντας υποδοχείς του εγκεφάλου, η μινοκυκλίνη φαίνεται να λειτουργεί μέσω ενός διαφορετικού μηχανισμού.

Συγκεκριμένα, η δράση της σχετίζεται με τη μείωση της φλεγμονής στα μικρογλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική απόκριση του νευρικού συστήματος. Είναι γνωστό ότι σε ορισμένες ψυχιατρικές διαταραχές παρατηρείται αυξημένη φλεγμονή σε αυτά τα κύτταρα, γεγονός που ενδέχεται να συμβάλλει στην εμφάνιση συμπτωμάτων. Η μινοκυκλίνη, σε χαμηλές δόσεις, φαίνεται να μειώνει αυτή τη φλεγμονώδη δραστηριότητα χωρίς να δρα απαραίτητα ως αντιβιοτικό, γεγονός που περιορίζει και τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα βακτήρια.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές προκάλεσαν κρίσεις πανικού μέσω εισπνοής διοξειδίου του άνθρακα, μιας μεθόδου που αναπαράγει την αίσθηση ασφυξίας που βιώνεται κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου πανικού. Τα ποντίκια που είχαν λάβει μινοκυκλίνη για δύο εβδομάδες παρουσίασαν μειωμένες αντιδράσεις πανικού, ενώ και στους ανθρώπους παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην ένταση των συμπτωμάτων μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Οι αναλύσεις του υπομέλανα τόπου, μιας περιοχής του εγκεφάλου ευαίσθητης στο CO₂, έδειξαν μείωση στην πυκνότητα της μικρογλοίας στα ποντίκια έξι ώρες μετά την έκθεση σε αέριο. Αυτό το εύρημα ενισχύει τον ρόλο αυτού του τμήματος του εγκεφάλου στις κρίσεις πανικού.

«Δοκιμάσαμε διαφορετικά χρονικά διαστήματα κατά τα οποία μπορούσαν να παρατηρηθούν αλλαγές στον εγκέφαλο και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έξι ώρες μετά από 15 λεπτά έκθεσης σε CO₂ είναι ιδανικά, κάτι που αποτελεί σημαντικό εύρημα για μελλοντικές μελέτες», λένε οι ερευνητές.

Στην ανθρώπινη μελέτη συμμετείχαν 49 ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με διαταραχή πανικού. Στην αρχή της μελέτης και ξανά μετά από επτά ημέρες λήψης κλοναζεπάμης ή μινοκυκλίνης, οι συμμετέχοντες εισέπνευσαν αέρα εμπλουτισμένο με 35% διοξείδιο του άνθρακα. Και στις δύο περιπτώσεις, εκπαιδευμένοι ψυχίατροι μέτρησαν τα συμπτώματα άγχους χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους για αυτό το είδος μελέτης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μινοκυκλίνη μπορεί να μειώσει την ένταση των κρίσεων, ενώ παράλληλα συνδέθηκε με μειωμένα επίπεδα ιντερλευκίνης (IL)-2sRα και η IL-6, και αυξημένα επίπεδα IL-10, η οποία προάγει μια αντιφλεγμονώδη απόκριση. Επιπλέον, υπήρξε μείωση του TNFα, μιας κυτοκίνης που συνδέεται με διάφορες φλεγμονώδεις διεργασίες.

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της μινοκυκλίνης είναι ότι πρόκειται για ένα ήδη εγκεκριμένο φάρμακο, με γνωστό προφίλ ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες φάσεις των κλινικών δοκιμών μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση της δοσολογίας και στην περαιτέρω αξιολόγηση πιθανών παρενεργειών.

Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει και μια ευρύτερη προοπτική: τη διερεύνηση νέων θεραπειών που στοχεύουν τη φλεγμονή του εγκεφάλου ως βασικού παράγοντα σε ψυχιατρικές διαταραχές.

Η κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και στοχευμένων παρεμβάσεων για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες θεραπείες, οι οποίες σήμερα καλύπτουν περίπου το 50% των περιπτώσεων.

Αν και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, τα δεδομένα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής δημιουργούν αισιοδοξία. Η πιθανότητα ένα κοινό αντιβιοτικό να αξιοποιηθεί ως εργαλείο στη μάχη κατά των κρίσεων πανικού δείχνει πόσο σημαντική είναι η διεπιστημονική προσέγγιση στην ιατρική και πόσες νέες λύσεις μπορεί να προκύψουν από την επανεξέταση ήδη γνωστών φαρμάκων.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Translational Psychiatry.