Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τρακτέρ έχουν προγραμματίσει για σήμερα, πρωί του Σαββάτου (2/5), οι αγρότες στα Μάλγαρα, με στόχο να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος των διοδίων.

Οι αγρότες, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περίοδο σποράς, αφήνουν τα χωράφια τους και βγαίνουν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Όπως επισημαίνουν, το κόστος των λιπασμάτων έχει εκτοξευθεί από τα 600 ευρώ τον τόνο στα περίπου 1.000 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από 1,5 ευρώ έχει φτάσει στα 2 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, αρχικά θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία των Μαλγάρων και στη συνέχεια θα κινηθούν με τα τρακτέρ προς την εθνική οδό, με σκοπό τον συμβολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων.

Ωστόσο, η Αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα επιτραπεί ο αποκλεισμός της εθνικής οδού.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των αγροτών περιλαμβάνονται η οικονομική ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, η προστασία της εγχώριας παραγωγής από τις αθρόες εισαγωγές, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές σε καλλιέργειες, με ιδιαίτερη αναφορά στους ορυζώνες.